Aki itt éhen hal, az meg is érdemli

„Baba istenien főz!” – kiáltották annak az öt fős társaságnak a tagjai, akikkel a Friedensbrücke metrómegálló mellett találkoztunk. Baba, vagyis Matilde a csapat egyetlen női tagja gyorsan szabadkozni is kezdett. „A ruhámat ne nézd, az tiszta liszt!”

Nem véletlenül, hiszen pár órával korábban Baba még bőven párizsi szeletet készített az egyik gondozási központban, ahol nemcsak előre elkészített ebédet lehet kapni, hanem az emberek főzhetnek is a saját alapanyagaikból. „Van ott mosógép, szárítógép. Meg is lehet borotválkozni” – sorolták. Baba eredetileg szegedi származású, állítása szerint katona volt, Irakot is megjárta. Egy ideig mosogatott Bécsben, aztán ellopták a személyijét, és már évek óta az utcán él. Az öccse viszont most is Szegeden van, és ha minden jól megy, pár hónap múlva hazatér hozzá román párjával együtt. „Hajat fogok vágni otthon. Tegnap beszéltem Petyával, az öcsémmel. Sírt, hogy menjek haza”.

A társaság egy másik tagja otthon szakácsként dolgozott, de már akkor előjöttek az alkoholproblémái. „A barátnőm elvetette a gyerekünket, ezen sem tudtam túllépni. Fogtam a szatyromat, kijöttem a semmire. Elmenekültem a világ elől” – mondta. Próbálkozott ugyan dolgozni, de kevés sikerrel járt. “Itt sokan utcaseprők, takarítók, de nem egyszerű bejutni, ismeretség kell hozzá. 26 eurót fizetnek nekik napi 4 órára, de kéregetésből 30 is összejön” – mondta. „Most mehetnék dolgozni a húsiparba, igaz, az Hollandiában van”.

Egy másik férfit, aki Magyarországon segédmunkás volt, egy haverja vett rá, hogy menjenek ki. „Be voltunk kokainozva, aztán mondta, hogy jöjjünk, hát jöttünk. Magyarország nekünk nem adott semmit, nem segített semmit. Hát én se segítek. Ausztria többet ad”.