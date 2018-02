Akár nulla fok is lehet napközben

Szombaton északkelet felől szakadozik, csökken a felhőzet, több helyen számíthatunk napsütésre. Elszórtan fordul elő hózápor – írja a Köpönyeg. Az északkeleti szél megélénkül. Erős lehűlés kezdődik. Reggel -5, délután 0 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap változóan felhős idő várható, elszórtan hózáporokkal. Megerősödik az északkeleti szél, mely hófúvást okozhat. Szibériai eredetű hideg levegő áramlik térségünkbe. Reggel -15 és -5, délután -7 és -2 fok valószínű. Hétfőn erősen megnövekszik a felhőzet. Eleinte inkább csak délkeleten, estétől máshol is lehet havazás. Erős marad a szél, ezért hófúvás továbbra is lehet. Zord hideg lesz reggel (-15, -7), és délután is fagyos marad az idő (-7, -1 fok).