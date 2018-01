Adatvédelmi vizsgálat kezdődik az Állami Számvevőszéknél

A számvevőszéki határozattervezet egyik pontja szerint: " az Együtt nem a gazdasági esemény tényleges tartalmának megfelelően mutatta be a bevételeit, amikor 2015. évben öt fő által 62 ezer Ft tagdíjként befizetett összeget adomány jogcímen vett nyilvántartásba és mutatta ki a pénzügyi kimutatásában." A párt álláspontja szerint felveti a bűncselekmény gyanúját, ha az Állami Számvevőszék tudja, kik a párt tagjai. Ez ugyanis olyan szenzitív, személyes adat, amelynek kezelésére a számvevőszéknek nincs joga.

A Magyar Nemzet úgy értesült : az ügyben már két bejelentés is érkezett Péterfalvi Attilához, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökéhez. Péterfalvi a lapnak elmondta, hogy a történtek kapcsán már érkezett hozzájuk beadvány – egyébként nem az Együtt-től –, ezt ügyként kezelik, és kivizsgálják. A NAIH munkatársainak nyilvánvalóan most meg kell nézniük, hogy az ÁSZ a jogszabályi felhatalmazás alapján milyen adatokra láthat rá, illetve hogy a törvény szerint miket ellenőrizhet. Péterfalvi Attila éppen ezért egyelőre nem is tudott konkrétumot mondani arról, hogy vajon történhetett-e bármilyen szabálytalanság az állami szervnél.