A vérünket akarják

Nyáron nehezebb összegyűjteni a szükséges vérmennyiséget - mondta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) szakmai főigazgató-helyettese a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Az elmúlt két hétben is tapasztalták, hogy kevesebben mentek el vért adni, mint korábban. Márpedig ilyenkor is naponta nagyjából 1600-1800 véradóra van szükség - tette hozzá. A vérellátó szolgálat nyári véradókampányáról az M1 aktuális csatornán elmondták: a véradók között ajándékokat is kisorsolnak. Nagy Sándor, az OVSZ főigazgató-helyettese azt mondta: naponta hatvan-hetven helyen lehet vért adni. Szólt arról, hogy évente mintegy 50 ezer új véradójuk van. Nagyjából 200 ezren rendszeresen adnak vért. Mostani kampányuk célja elsősorban azokat megszólítani, akik még soha nem, illetve régen adtak vért - fűzte hozzá.