A vak bűdi Rómeó a helyi romák utolsó mentsvára

– így emlegetik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszavasváriban, annak is leginkább a bűdi telepnek nevezett, főleg szegény romák lakta városrészben a 45 éves Kiss Zsoltot. A látássérült férfi a cigánytelep szinte egyetlen nem-roma lakója, aki már lassan húsz éve él Tiszavasváriban – írja az Abcúg . A telepen mindenki ismeri, nincs sok olyan család, akiknek még ne segített volna valahogy. Zsolt már látássérült volt, amikor a telepre költözött, azt pedig, hogy a kilencvenes években egy szerencsétlen mozdulat miatt szinte teljesen megvakult, úgy sikerült feldolgoznia, hogy új értelmet talált a mindennapjainak. Volt állami gondozott fiatalok után a tiszavasvári szegények pártfogója lett.

Zsolt, még huszonévesen, néhány hetes pihenőre jött Tiszavasváriba egy barátja meghívására, de miután megismerte szerelmét, egy nála nem sokkal fiatalabb roma lányt, Erikát, rögtön a városban is maradt. Szülei viszont nem nézték jó szemmel, hogy fiúk egy roma lánnyal jár. Megpróbálták elszakítani Erikától, de amikor ez nem sikerült, ők szakították meg a kapcsolatot a fiúkkal.

Egy átlagos napon

Alexandra, ha valamit nem ért, azt felolvassa Zsoltnak, aki, mint egy élő közigazgatási tankönyv, kívülről fújja az ügyintézési szabályokat, és most is tudja minden kérdésre a választ.

A támogatás igényléséhez három-négy oldalas kérvényt kell benyújtani, ami tele van nehezen érthető hivatalos megfogalmazásokkal, ráadásul arra is figyelni kell, hogy minden szükséges igazolást csatoljon az ügyfél a kérvényhez.

Az ügyfélablak előtt állva a páros épp azt próbálja elintézni, hogy a lány és családja lakhatási támogatást kaphasson. A támogatás összege nem több mint háromezer forint, de Alexandra szerint ez is sokat számít: a feltöltőkártyás rendszerű áramellátásuk egy részét fedezi.

Főállású önkéntes segítő

Akkor hallottunk róla, hogy Zsolt, a cigánytelep szinte egyetlen nem-roma lakója gyakorlatilag főállású önjelölt segítője a telepi szegényeknek. Ha kell, rokkant igazolványával kedvezményesen utaztatja a telepi nőket a nyíregyházi kórház nőgyógyászatára, vagy éppen hivatali ügyeik intézésében segít nekik, mint ahogy hétfő délelőtt is tette.

„Egy barátom hívott el ide két hétre pihenni, ez volt húsz éve”

Miközben Zsolt az asszisztenssel egyezkedik, beszélgetünk Józseffel, és kiderül, hogy a családapának most különösen nagy szüksége van segítségre. Néhány hónapja ugyanis egyedül neveli négy gyerekét, mert az édesanyjuk “lelépett egy másik férfival”.

“Még úgy sem egyszerű átvenni a helyét, hogy a legfiatalabbik is már 13 éves” – teszi hozzá József. Az olyan dolgokra is, mint például, hogy Patrícia rendszeresen eljusson az előírt vizsgálatokra, a gyerekek anyja figyelt oda korábban. Az előző időpontra is azért nem ment el a kórházba József és Patrícia, mert azt az anya egyeztette le, aki miután elment, nem szólt róla, mikor lesz a vizsgálat.