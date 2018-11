A trónörökös emberei is ott voltak, amikor Hasogdzsi meghalt

A helyiségben tartózkodott Mohammed Ibrahim el-Otaibi, Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulja is. Cetin szerint a bántalmazás miatt Hasogdzsi nem tudott a lábán megállni. A nyomozók nem tudják, mi történt ezután, mert a főkonzulátus földszintjén csaknem két órán át nem készült hangfelvétel, a feltételezések szerint azért, mert a szaúdiak a felvételt zavaró berendezéseket kapcsoltak be. Hasogdzsi érkezése előtt kikapcsolták az épületen belül lévő 19 videokamerát.

A török nyomozók szerint az első emeleti védett szobából 19-szer telefonáltak Szaúd-Arábiába. Az első hívás Hasogdzsi érkezése után 13 perccel történt. Négyszer Szaúd al-Katani, a trónörökös tanácsadója telefonált. Hasogdzsi meggyilkolásának közvetlen időpontjáról a török nyomozóknak nincs hangfelvételük – mondta Cetin.

Szerinte a gyilkosság után a szaúdiak úgy döntöttek, hogy az áldozat ruháiba a csapat egyik tagját, az 57 éves Musztafa al-Mudeini mérnököt öltöztetik. A mérnök állítólag vonakodott magára venni "annak az embernek a ruháit, akit húsz perccel korábban megöltek", és panaszkodott, hogy Hasogdzsi cipője szorítja, ezért megengedték neki, hogy futócipőt vegyen fel. A szaúdi kiment a főkonzulátus épületéből, gyalog végigment négy utcán, majd taxiba ült és az isztambuli óvárosba, a Kék mecset negyedbe hajtatott, ahol visszavette a saját ruháit, és visszatért a főkonzulátusra.

Ezalatt az osztag a bőröndökkel elhagyta a főkonzulátust, és egy fekete mikrobusszal átment a főkonzul rezidenciájára. Negyvenhat perccel később megérkezett Otaibi főkonzul is, aki a következő három napban nem hagyta el a rezidenciát, majd sietve távozott Isztambulból.

A szaúdi rendszert bíráló Hasogdzsinak október 2-án veszett nyoma az isztambuli főkonzulátuson, ahová a házasságkötéshez szükséges iratokért ment. A szaúdiak három héttel később közölték, hogy dulakodás közben vesztette életét. Recep Tayyip Erdogan török elnök szerint azonban a gyilkosságot gondosan megtervezték.

A szaúdi főügyészség szerint 21 embert vettek őrizetbe, 11 ellen vádat emeltek a gyilkosság miatt, ötre halálbüntetést kértek. Az ügyészség szerint a terv az lehetett, hogy nem megölik, hanem Rijádba szállítják az ellenzékit. Hasogdzsi megöléséről a Rijádból érkezett csoport vezetője döntött. A szaúdiak szerint a gyilkosságban öten vettek részt, amit a kihallgatás során be is vallottak. Az áldozatot megkötözték és nagy adag kábítószert fecskendeztek be, és ez okozta a halálát. A holttestet a gyilkosság után feldarabolták, és kivitték a főkonzulátusról.