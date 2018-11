A törökök nemzetközi vizsgálatot sürgetnek a Hasogdzsi-ügyben

Nemzetközi vizsgálatot sürgetett Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szerdán a Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán október elején meggyilkolt Dzsamál Hasogdzsi szaúdi kormánykritikus újságíró halála ügyében. "Az egész világ arról beszél, hogy Törökország átlátható vizsgálatot folytat a Hasogdzsi meggyilkolásával kapcsolatos ügyben. Ezt mondják még azok az országok is, amelyek nem szeretnek minket. A nyomozás elején létrehoztunk egy munkacsoportot Szaúd-Arábiával. Akkor azt mondtuk, hogy az adott pillanatban nem látjuk szükségesnek, hogy nemzetközi bírósághoz forduljunk" - mondta az ankarai parlamentben a török külügyminiszter a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint. "Most azonban már úgy látjuk, hogy megkerülhetetlen a nemzetközi vizsgálat (a Hasogdzsi-ügyben). Bemutattuk a bizonyítékokat mindenkinek, aki látni akarta azokat, láthatják, mi nem blöffölünk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megtudjuk az igazságot az ügyben" - fogalmazott Cavusoglu. Recep Tayyip Erdogan török elnök a múlt szombaton azt mondta: a szaúdi hatóságok tudják az újságíró gyilkosainak a nevét. A török államfő ezenkívül megerősítette: léteznek hangfelvételek a gyilkosságról, amelyeket megosztottak a brit, a német, a szaúdi és amerikai vezetéssel. Később hozzátette, hogy a hangfelvételekhez hozzáférést kapott Franciaország és Kanada is. Justin Trudeau kanadai kormányfő hétfőn megerősítette ezt az állítást, kijelentve, hogy a kanadai hírszerző szolgálat már meghallgatta a hangfelvételeket Hasogdzsi meggyilkolásáról. Ezzel szemben például Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter tagadta, hogy Törökország megosztotta Franciaországgal a hangfelvételt. A szaúdi monarchiát bíráló, 59 éves Hasogdzsit, aki egyebek között a The Washington Post című amerikai napilap munkatársa volt, október 2-án gyilkolták meg hazája isztambuli főkonzulátusán, ahová a török menyasszonyával való házasságkötéséhez szükséges iratokért ment. Az isztambuli főügyészség korábbi írásos nyilatkozatában közölte: Hasogdzsit előre kitervelt módon azonnal megfojtották, mihelyt belépett a külképviselet épületébe, holttestét - szintén előre kitervelt módon - a gyilkosságot követően feldarabolták, majd megsemmisítették. Rijád először azt mondta, hogy az újságíró élve hagyta el a konzulátust, majd az ügy miatt fokozódó nemzetközi nyomás hatására elismerte, hogy Hasogdzsi meghalt egy "dulakodás közben", később újabb, egymásnak ellentmondó magyarázatokkal állt elő. Ezzel szemben a szaúdi főügyész azt mondta: a gyilkosság "előre kitervelt" volt.