A törökök beléptek Szíriába: megindult a szárazföldi hadműávelet

A Habertürk értesülése szerint a török különleges erők és a kommandósok két helyen lépték át a szíriai határt. A beszámoló a pontos helyszíneket nem ismerteti. A csapatok eddig 3,5 kilométeres mélységben hatoltak be Afrín területére és 17 aknamezőt számoltak fel. Az Ihlas török hírügynökség úgy tudja, hogy a dél-törökországi Hatay tartomány felől harckocsik és más katonai járművek is átlépték a szíriai határt. Az Anadolu török állami hírügynökség ezzel párhuzamosan arról írt, hogy az Ankarával szövetséges, mérsékelt ellenzéki Szabad Szíriai Hadsereg (SZSZH) fegyveresei is megkezdték az előrenyomulást. Az SZSZH fegyvereseinek haladását a háttérből a harckocsik közvetlenül segítik. Katonai források szerint az YPG tagjai a környék falvaiba húzódtak vissza, lakott területen kívül nem mutatnak határozott ellenállást. A hadművelet továbbra is tüzérségi és légi támogatás kíséri. A török haderő vasárnapi közleményben tudatta: a beavatkozás eddig 153 célpontra mért csapást, köztük fegyverraktárakra és óvóhelyekre. Binali Yildirm török miniszterelnök vasárnap Isztambulban sajtóorgánumok vezetői előtt közölte: a szárazföldi hadművelet a határ menti Kilis tartomány Gülbaba nevű falujának külterületéről indult. Hozzátette: a beavatkozásnak 4 fázisa lesz, amelyek által 30 kilométeres sávban "biztonságos terület" jön majd létre. Hozzátette: a hadműveletnek eddig nincs török sebesültje. Ezzel egy időben az YPG azt állította, hogy a török haderő megpróbált ugyan benyomulni Afrínba, de heves harcokat követően visszaszorították őket. Törökország szombaton Olajág néven nagyszabású hadműveletet indított Afrínban a kurd milicisták ellen. Ankara a törökországi kurd szeparatista Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) szövetséges terrorszervezetnek tartja az YPG-t. A szíriai kurd milícia ugyanakkor Washington támogatását élvezi az Iszlám Állam elleni küzdelemben.