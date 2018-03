A törökök a szír ellenzék mellé álltak a kurdokkal szemben

Mint fogalmazott: az SZSZH a településen "teljes mértékben átvette az ellenőrzést" a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milíciától. Erdogan hangsúlyozta: Ankara mindent megtesz annak érdekében, hogy a térséget élhetővé tegye, és a Törökországban tartózkodó afríni menekültek minél hamarabb visszatérhessenek otthonaikba. A török haderő a Twitter-fiókján azt közölte, hogy a katonák a városban jelenleg aknák és házi készítésű robbanószerkezetek felkutatását végzik. Török hírügynökségi beszámolók szerint az SZSZH délkeleti irányból behatolva rövid idő alatt bevette Afrínt, az előrenyomulás közben pedig gyakran fegyverropogások és robbanások hangja volt hallható a település felől. A török légierő vadászgépei is a levegőben köröztek. A Star török kormányközeli televízió helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy az SZSZH szinte összecsapás nélkül nyomult be a városba. Az Ihlas hírügynökség arról is írt, hogy az SZSZH őrizetbe vette az YPG fegyvereseit, a kurd milícia transzparenseit és a plakátjait pedig eltávolította. Törökország január 20-án indított offenzívát Afrín térségében az ottani kurd fegyveresek ellen, akiket Ankara terroristának tart. Az YPG nevű milícia a nyugati koalíció egyik legszorosabb szövetségese az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni harcban. Az Egyesült Államok fegyverekkel is támogatta őket. Ankara arra hivatkozva indította meg a támadást januárban, hogy a fegyverkező kurdok biztonsági fenyegetést jelentenek. Törökország attól tart, hogy ha Szíria északi részén a kurdok bármiféle önállóságot szereznek maguknak, az a Törökországban élő, több mint tízmilliós kurd kisebbség önállósági törekvéseit is felerősíti. Az Anadolu török állami hírügynökség információja szerint az Olajág fedőnevű hadművelet eddig 3569 "terroristával" végzett. A mintegy 350 ezres Afrín város ostroma hétfőn kezdődött, a török hadsereg és az SZSZH a települést gyakorlatilag körbezárta. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű, brit székhelyű szervezet szerint szerda óta több mint 150 ezer helyi hagyta el dél felé, egy keskeny folyosón keresztül a környéket, és menekült a kormányerők vagy kurd milíciák ellenőrizte területekre.