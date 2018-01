A tervezettnél korábban távozik az FBI helyettes igazgatója

Lemond az FBI helyettes igazgatója, Andrew McCabe. A lemondás hírét elsőként az NBC jelentette, ám az FBI nem erősítette meg. Az információt az igazságügyi minisztérium sem kívánta kommentálni. McCabe korábban már jelezte, hogy márciusban visszavonul. Ám a The Wall Street Journal szerint munkatársaival közölte, hogy keddtől már nem dolgozik. A CBS és a Fox televíziók híradásai szerint McCabe-t valójában elmozdították. Az 50 éves McCabe James Comey tavaly májusi elmozdítása után átmenetileg vezette a hivatalt, Donald Trump elnök és a republikánus törvényhozók pedig többször is bírálták. A The New York Times szerint azzal vívta ki Trump neheztelését, hogy felesége, Jill McCabe demokrata jelöltjeként Virginiában indult a szenátusi választásokon és 675 ezer dolláros hozzájárulást fogadott el a Demokrata Párttól és a Clinton-házaspár közeli barátjához, az állam akkori kormányzójához, Terry McAuliffe-hoz köthető politikai szervezettől. Bár McCabe kinevezésére csupán felesége választási veresége után került sor, és a tisztségviselő nem is titkolta felesége demokrata párti elkötelezettségét, Trump és a törvényhozók egy része ebben is a republikánusok sikereinek aláásására irányuló erőfeszítések bizonyítékát látta.