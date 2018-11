A szlovén kormány támogatja az ENSZ kezdeményezést

A rendkívüli parlamenti ülést még a támogatásról döntő, múlt pénteki kormányülés előtt kezdeményezték a jobboldali pártok, amelyek elutasítják a migrációs csomagot, mert szerintük az egyenlőséget von a legális és az illegális migráció között. Janez Jansa, a legnagyobb ellenzéki párt, a jobboldali Szlovéniai Demokrata Párt (SDS) elnöke a vitában azt vetette a kormány szemére, hogy politikai és jogi vita nélkül hozta meg a döntését. Úgy vélte továbbá, hogy a megállapodás címe is hamis, mivel nem globális megállapodásról van szó. "Amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsának bármely tagja nem vesz részt a megállapodásban, akkor az nem globális megállapodás" - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a dokumentum nem említi az illegális migráció fogalmát, támogatása pedig szerinte alkotmányellenes. Jernej Vrtovec, a jobbközép Új Szlovénia (NSi) képviselője felszólalásában elmondta: a megállapodásban azt írják, hogy a migráció a jólét alapját képezi, ugyanakkor abban semmiféle kutatás eredményére nem hivatkoznak, ami ezt igazolná. Mindazonáltal kiemelte, hogy a dokumentum nem tartalmaz cselekvési tervet sem a migráció kezelésére a származási országokban. Miro Cerar külügyminiszter kulcsfontosságúnak nevezte, hogy Szlovénia "több mint 150 országgal együtt" csatlakozik a megállapodáshoz. "Közösen fogjuk szabályozni azt, amire egy ország sem lenne egyedül képes, azaz a tömeges és illegális migrációt" - húzta alá. Úgy vélte: azok az országok támogatják a megállapodást, amelyek kiállnak az értékek mellett, beleértve a biztonságot is. Szavai szerint politikai dokumentumról van szó, amely jogilag nem kötelez semmire, de politikailag igen. Bár a nemzetgyűlés nem szavaz a megállapodás támogatásáról, a témáról a vitát nyolcórásra tervezték. A rendkívüli ülés kezdete előtt közel kétszáz tüntető is összegyűlt a parlament épülete előtt, azt követelve, hogy a kormány vonuljon ki az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadási folyamatából. Marjan Sarec szlovén kormányfő korábban jelezte, nem ő fogja képviselni Szlovéniát a decemberi marrákesi csúcstalálkozón, amelyen a csomag elfogadását tervezik. Hétfőn a parlamentben a miniszterelnök arról beszélt: az, hogy Szlovénia támogatja a csomagot és részt vesz a decemberi konferencián, nem jelenti azt is, hogy Szlovénia támogatja az illegális bevándorlást. A világszervezet 193 országa 2016 őszén egyezett meg a nem kötelező érvényű migrációs csomag elfogadásáról, amelynek célja a bevándorlás biztonságossá, legálissá tétele, az illegális migráció visszaszorítása, a jogosulatlanul érkezők kitoloncolásának felgyorsítása, illetve az integráció erősítése. A jóváhagyás folyamatából időközben kilépett az Egyesült Államok, Ausztrália, Magyarország, Ausztria, Bulgária, Csehország, és Lengyelország is, Észtországban pedig a napokban kormányválság alakult ki miatta.