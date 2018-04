A Szkripal-ügy a hidegháborúra emlékeztet

Hidegháborús helyzetet idéz a Szkripal-ügy, annak ellenére, hogy teljes bizonyossággal nem állítható, hogy Oroszország a felelős az egykori orosz kettősügynök és lánya megmérgezéséért - mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.

Az ügy miatt tömegesen utasítják ki az orosz diplomatákat a nyugati országokból, még a hidegháború alatt sem volt annyi kiutasítás, mint napjainkban - tette hozzá. Moszkva 23 nagykövetet rendelt be, hogy tiltakozó jegyzéket adjanak át a kiutasítások miatt. A kiutasításban érintett Magyarország is, de a nagykövetet nem hívták meg Moszkvába. „Nem lepődnék meg, ha a NATO-tagállamok megegyeztek volna a visszahívandó diplomaták számáról” - közölte a szakértő, egyetértve az orosz külügyminiszter korábbi nyilatkozatával, amely szintén a NATO-nak tulajdonítja a visszahívásokat. Ez egy komoly probléma, mivel a diplomácia leépítésével a kommunikáció útját korlátozzák - mondta Kis-Benedek József. A szakértő szerint ha nem is Oroszország a felelős, akkor is biztos, hogy állami felek mozgatják a szálakat. A mérgezés a délnyugat-angliai Salisbury városában történt március 4-én. Az áldozatokat, Szergej Szkripalt, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynökét, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét és lányát, a volt kettős ügynök Julija Szkripalt azóta korházban kezelik, állapotuk továbbra is válságos, de stabil.