A szerbek nem ismerik el a skizmát

A szerb ortodox egyház zsinata megalapozatlannak nevezte a konstantinápolyi patriarchátus azon döntését, amellyel elismerte az ukrán ortodox egyház autokefáliáját (önállóságát). Emellett elfogadhatatlannak nevezte azt is, hogy a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus szinódusa érvénytelennek minősítette azt az átkot, amelyet a moszkvai patriarchátus mondott ki két, általa szakadárnak tekintett ukrán egyházi vezetőre. Ezért a szerb ortodox egyház vezetői úgy döntöttek, hogy nem fogadják el a konstantinápolyi döntéseket. Ezzel a szerb ortodox egyház hivatalosan is a moszkvai patriarchátus mellé állt állásfoglalásával. Irinej pátriárka korábban úgy fogalmazott, hogy a konstantinápolyi patriarchátus döntése nemcsak Ukrajnában, hanem máshol is egyházszakadáshoz vezethet. Ez érzékeny téma a szerb ortodox egyház számára, ugyanis a macedón ortodox egyház már öt évtizede próbál autokefáliát szerezni, és elszakadni a szerb egyháztól, eddig azonban ez nem sikerült neki, és a montenegrói ortodox egyházban is megfogalmazódtak már az önállósodás gondolatai, ám a szerb ortodox egyház eddig mindkét helyen meg tudta tartani vezető szerepét és egyedülállóságát.