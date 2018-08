A szaúdiak alkut kötöttek az al-Kaidaval

Az arab országok alkotta koalíció az utóbbi két évben rendszeresen beszámolt döntő győzelmekről, miszerint elűzte hadállásaiból az al-Kaida sok csoportját, és képtelenné tette őket arra, hogy nyugati célpontokat támadjanak. Az viszont nem szerepelt ezekben a beszámolókban, hogy ezen győzelmek közül többet egyetlen puskalövés nélkül szereztek meg. Ezeknek a titkos megállapodásoknak köszönhetően azonban az al-Kaida fegyveresei másnap már ismét készek a harcra, és ezáltal fennáll a veszélye annak, hogy megerősödik a szunnita terrorhálózat arab-félszigeti szárnya (AQAP), amely mára a legveszélyesebb lett a hálózaton belül. A megállapodások megkötésének több kulcsszereplője azt állítja: az Egyesült Államok tud ezekről, és tartózkodik attól, hogy drónról csapást mérjen a nyílt színen visszavonuló terroristákra. Az AP azt állítja, hogy jelentése több kisebb helyi jelentésén és mintegy kéttucatnyi tisztségviselővel készített interjúin alapszik. Az idézett tisztségviselők között voltak jemeni biztonsági emberek, milíciaparancsnokok, törzsi közvetítők, és magának az AQAP-nak négy tagja. Majdnem mindegyikük csak neve elhallgatása mellett volt hajlandó nyilatkozni. A titkos megállapodásokból is látszik, hogy milyen bonyolult érdekviszonyok állnak fenn a két háborúban, amely párhuzamosan folyik Jemenben. Az egyik háborúban az Egyesült Államok és arab szövetségesei - főleg az Egyesült Arab Emírségek - küzdenek azért, hogy felszámolják az AQAP-ot, a másikban pedig - és ez a nagyobb horderejű - a Szaúd-Arábia vezette arab koalíció - szintén Washington támogatásával - támadja a síita húszi lázadókat, akiket viszont Irán segít. Ez utóbbi konfliktusban az AQAP gyakorlatilag az arab koalíció oldalán áll. Az AP-nek nincs bizonyítéka arra, hogy az al-Kaida-szárnyhoz eljutott volna amerikai pénz vagy fegyver, de Michael Horton, a Jamestown Foundation amerikai elemzőház egyik kutatója azt mondja: az azért aggasztó, hogy az Egyesült Államok közvetve segíti az al-Kaidát. Hozzáteszi, hogy Washington számára fontosabb, hogy akadályozza Irán terjeszkedését. Az AP nyomozása során azt is kiderítette, hogy a koalíció által támogatott jemeni milíciák elcsábítják soraikba az al-Kaida egyes fegyvereseit - mert jó harcosoknak tartják őket -, illetve felvesznek olyanokat, akik korábban az AQAP tagjai voltak. A milíciaparancsnokok ennek igazolására azt mondják: akár az ördöggel is szövetkeznek a húszik ellen. (Képünk illusztráció)