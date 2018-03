A svájciak fizetni akarnak a közszolgálati médiáért

A szavazóhelyiségek bezárását követően az exit poll felméréseket készítő GfS közvélemény-kutató közölte, hogy várakozásai szerint a választók 71 százaléka voksolt az előfizetési díj fenntartására. A népszavazást a konzervatív Svájci Néppárt (SVP), az ország legjelentősebb politikai mozgalma, valamint a fiatal liberális radikálisok kezdeményezték. Az előfizetési díjak eltörlése mellett azt is el akarják érni, hogy az állam szüntesse meg a Svájci Rádió és Televízió (SRF) pénzügyi támogatását. Az SVP politikusai azt vetették a közszolgáltató szemére, hogy balra húz. A konzervatív, populista erők hasonló célt tűztek ki Németországban, Ausztriában és Dániában is. A svájci kormány, valamint a pártok többsége ellenezte a referendum tervét, mondván, hogy a közszolgálati média végét jelentené, ha a nézők és adófizetők nem finanszíroznák tovább tevékenységét. Véleményük szerint az SRF egy politikailag semleges műsorszolgáltató, és ha csupán a reklámbevételekből tartaná el magát, akkor túlságosan kitenné magát a külső befolyásnak. Az alpesi országban 451 svájci frank a háztartások éves előfizetési díja, amelyből 2016-ban összesen 1370 millió svájci frank bevétel keletkezett. Az SRF Svájc egyetlen közszolgálati rádió- és televíziócsatornája, amely a négy hivatalos nyelven - német, francia, olasz és rétoromán - sugározza műsorait. Mintegy 6000 alkalmazottja van, és működését 75 százalékban az előfizetési díjakból finanszírozzák. Emellett 21 regionális rádió és 13 televízió, amelyek közszolgálati szerepet töltenek be, ugyancsak részesülnek ebből a forrásból.