A sajtómágnás volt felesége miatt figyelmeztették Trump vejét

Az elhárítás szerint Wendi Deng Murdoch kínai-amerikai üzletasszony, Ivanka Trump és Jared Kushner közeli barátja megpróbálhatja kihasználni bizalmas kapcsolatukat, hogy Peking érdekeit érvényesítse kormányzati döntéseknél – írja a The Wall Street Journal. Deng Murdoch lobbizik egy washingtoni nagyberuházás megvalósítása érdekében, amelyet a kínai kormány finanszíroz. Peking 100 millió dollárból szeretne kínai kertet kialakítani az amerikai főváros nemzeti arborétumában. A projektet viszont nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak nyilvánították, mert a tervekben egy 23 méter magas torony is szerepel, amely az elhárítás szerint alkalmas megfigyelési célokra. A torony mintegy 7 kilométerre lenne a Fehér Háztól és a kongresszus épületétől.

Az elhárítás nem állította, és most sem állítja, hogy akár Kushner – Donald Trump veje és főtanácsadója –, akár Deng Murdoch bármilyen törvénysértést követett el, és rutineljárásnak számít, hogy figyelmeztetik a fontos beosztásban dolgozókat, ha a velük kapcsolatban lévők az amerikai kormányétól eltérő érdekeket szolgálhatnak. A kínai-amerikai üzletasszony szóvivője azt mondta, Deng Murdoch nem tud arról, hogy az FBI bármilyen aggályt fogalmazott meg volna vele vagy ismerőseivel szemben, és a kínai beruházásról sem tud semmit. Ivanka Trump és Kushner képviselője azt mondta, hogy a figyelmeztetés egyszerű rutineljárás volt, Kushner pedig minden etikai és adatszolgáltatási előírásnak megfelelt. A washingtoni kínai nagykövetség a beruházásról azt mondta, hogy „tele vannak alaptalan találgatásokkal”. A The Wall Street Journal szerint Ivanka Trump és Kushner Kína fontos kapcsolata a Fehér Házban, s az elnök vejének abban is kulcsszerepe volt, hogy sikerült tető alá hozni Trump elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozóját. Wendi Deng Murdoch 1999-ben ment hozzá Rupert Murdoch-hoz, válókeresetet 2013-ban adta be a férje. A The Wall Street Journal a Murdoch vezette News Corporation tulajdonában van. Wendi Deng Murdochot házassága idején Tony Blair brit kormányfővel hozták hírbe, de mindketten tagadták, hogy viszonyuk lett volna. Ennek ellenére a brit hírszerzés megkereste az amerikai szolgálatoknál érdeklődött arról, hogy Mudochné jelent-e valamilyen kockázatot. Az FBI arról tájékoztatta a briteket, hogy nem vizsgálták az üzletasszonyt, mert nem láttak okot rá.