A román kormányfő szerint lógni fog, aki kitűzi a székely zászlót

Bocsánatkérésre szólította Mihai Tudose román miniszterelnököt Porcsalmi Bálint. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöke az is kéri, Tudose vonja vissza a magyar autonómiatörekvésekről szóló nyilatkozata. Porcsalmi Bálint felelőtlennek, a miniszterelnöki tisztséghez méltatlannak minősítette a román kormányfő szerda esti nyilatkozatát. Szerinte "a primitív és középkori viszonyokra jellemző" nyilatkozatával a miniszterelnök "leplezetlenül megfenyegette" a székelyföldi magyar közösséget. "A miniszterelnök vagy nem tájékozott, vagy semmit nem értett meg az RMDSZ arra vonatkozó javaslatából, hogy kezdődjön őszinte párbeszéd a románokkal az autonómiáról" – írta Porcsalmi. Szerinte Tudose jelezheti, hogy nem ért egyet egy nyilatkozattal vagy egy politikai projekttel, "de nem küldheti akasztófára azokat, akik nem értenek egyet vele". Tudose teljes nyilatkozatát Dcnews.ro jelentette meg. Ebben azok a részek is szerepelnek, amelyek a tévében – a rossz telefonkapcsolat miatt – alig voltak kivehetőek. A leirat szerint a román kormányfő azt mondta: "Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor, nem tudom milyen nap alkalmából, zászlót próbáltak kitűzni. Ekkor világossá tettem, hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is." A miniszterelnök azt mondta, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a magyar pártok felvetését, alábecsülni sem kell, de túlságosan nagy jelentőséget sem kell tulajdonítani neki. Szerinte az autonómiáról szóló nyilatkozatnak csupán az a célja, hogy román-magyar marakodással teljen el Erdély és Románia egyesülése kinyilvánításának a centenáriumi éve. Tudosét azért kérdezte a Realitatea tévé, mert kedden az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös állásfoglalást írt alá az erdélyi magyar autonómiaelképzelések összehangolásáról.