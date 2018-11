A rendőrség azonosította a máltai újságíró-gyilkosság értelmi szerzőit

A máltai rendőrség azonosított egy - legalább három máltai személyből álló - csoportot, amely feltehetően a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságírónő elleni, tizenhárom hónappal ezelőtti merénylet mögött áll - írta a Sunday Times of Malta című, vasárnaponként megjelenő máltai lap. Az újság nem tette közzé a gyanúsítottak nevét, de nevük elhallgatását kérő, a nyomozást vezető magas rangú rendőrtisztekre hivatkozva azt írta, hogy a "nyomozás igen előrehaladott szakaszban" van. A rendőrség egyelőre nem kommentálta a lapértesülést. A lap által idézett vezetők azt nem közölték, meddig tart még a nyomozás, illetve vannak-e új előállítottak. A korrupcióellenes blogot író Daphne Caruana Galiziát a gépkocsijára rejtett pokolgép ölte meg 2017. október 17-én a máltai főváros, Valletta közelében. Az újságíró politikai ügyekkel foglalkozott, a balközép kormány korrupciós ügyeit igyekezett feltárni. A gyilkosság megrázta egész Európát, és megkérdőjelezte földközi-tengeri szigetország jogállamiságát. A gyilkosság végrehajtásával gyanúsított három férfi lassan egy éve őrizetben van, de mindnyájan ártatlannak mondják magukat. A bíróságra benyújtott bizonyíték szerint a három férfi megrendelésre hajtotta végre a merényletet, helyezte el a pokolgépet az újságírónő kocsijában, és ők hozták működésbe SMS segítségével. A gyilkosság indítéka egyelőre ismeretlen. A Sunday Times értesülései szerint a nyomozók úgy tudják, hogy a most leleplezett értelmi szerzőknek több indítékuk is volt, és találkoztak, hogy felbéreljék a merénylőket. A lap forrásai azt nem közölték, hogy a megrendelők bűnözői, üzleti vagy politikai körökhöz tartoznak-e. A nyomozók állandó kapcsolatban állnak az Európai Unió rendőri szervével, az Europollal, és az utóbbi hetekben, az ügy megoldásának közeledtével jelentős mértékben fokozódott köztük az együttműködés - írta a valettai újság.