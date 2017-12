A puccs után sem fog nélkülözni a menesztett Mugabe

Robert Mugabe kiszolgálásáról egy legalább húsz főből álló személyzet fog gondoskodni, és köztük lesz hat testőr is – írta a The Herald. A nyugdíjának összegét nem közölték, de az alkotmány szerint a visszavonult elnök megkapja a korábbi tiszteletdíját. A zimbabwei média a múlt hónapban azt írta, hogy Mugabe 10 millió dollár bánatpénzt kap a lemondásáért, de ezt a kormány cáfolta. A 93 éves Mugabe lemondását 37 év után kényszerítette ki a hadsereg. Azt sikerült kialkudnia, hogy mentesüljön a felelősségre vonás alól.

Autói között lesz egy Mercedes S 500-as, egy terepjáró és egy kisteherautó, és az üzemanyagot is közpénzből állják. A járműveket ötévente fogják lecserélni újra. Kormányköltségen évente négy légi utat tehet az országon belül első osztályon, és külön gépet bérelnek neki ugyancsak évi négy alkalommal, ha külföldre megy. Hivatalos, bútorozott rezidenciájának a helyét maga választhatja ki a fővárosban, a ház rezsijét az állam állja. A listán ingyenes egészségügyi ellátás is szerepel a maga, a felesége és a kiszolgáló személyzet számára.