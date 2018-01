A pornószínésznő nem akart találkozni Trumppal

Újabb pornószínésznő állítja, hogy egy 2006-os golfversenyen Donald Trump hotelszobájába invitálták – írja a The Daily Beast. Egy nappal korábban a The Wall Street Journal azt írta: Trump egyik ügyvédje intézte, hogy egy pornószínésznő, a Stormy Danielsként szereplő Stephanie Clifford pénzért cserébe hallgasson arról, hogy a golfversenyen együtt volt az elnökkel. A szintén pornózó Alana Evans megerősíti a lap értesülését. Evans azt állítja, hogy akkoriban nagyon jóban volt Clifforddal, a környéken járt, és össze is futottak. "Stormy elmesélte, hogy találkozott Donald Trumppal, hogy van ez a golfverseny, és utána együtt lesznek, és engem is hívott. Stormy azt mondta, Donald pontosan tudja, hogy ki vagyok, és meg akar ismerni" – mondta Evans. A kolléganője az este folyamán többször is hívta, de ő nem ment. "Négyszer-ötször hívott, az utolsó kettőnél már Donaldnál volt, hallottam is őt, ahogy belebeszél a hívásba, s azt mondja: gyere, Alana, bulizz velünk, várunk rád" -– mondta Evans. A The Daily Beast szerint másik két, egymástól független forrásuk is megerősítette Trump kapcsolatát Clifforddal. A lap szerint a 2016-os választások előtt tárgyaltak is Clifforddal arról, hogy megírják a sztorit. A Fehér Ház nem reagált a Daily Beast megkeresésére, de pénteken a WSJ-nek azt mondták: régi, újrahasznosított történetekről van szó, melyek a választás előtt is megjelentek, s melyeket Trump akkor is tagadott. Az elnök 2005-ben vette feleségül Melaniát, 2006 márciusában született közös gyermekük, Barron.