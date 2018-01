A polgármesterek szavaztak az ún. Soros-tervről

A főként Fidesz-KDNP-s városvezetők elutasították az illegális bevándorlást, az Együtt és a Momentum Mozgalom az esemény ellen hirdetett tiltakozó akciót.

Szita nyitóbeszédében azt mondta: a tanácskozás végén felhívást akarnak elfogadni, amelyben felkérik a kormányt: ha kell, törvényekkel és jogszabályokkal "lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen", mert a migránsok betelepítése komoly fenyegetést jelent a magyar településekre. Az önkormányzatoktól azt kérik, hogy a helyi képviselő-testületek határozatban álljanak ki a "Soros-terv" és az illegális bevándorlók betelepítése ellen, valamint utasítsák el a migrációt szervező irodák nyitását. Az esemény végén kézfeltartással elfogadták a felhívást, amelyben közös fellépést sürgetnek, hogy megőrizzék a magyar települések és a magyar emberek biztonságát és jövőjét. Úgy fogalmaztak, a magyarok többsége teljesen világossá tette: nem akarja, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon. Szita azt mondta, továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy nagy számban érkeznek migránsok. A bevándorláspárti javaslatok mellett már az Európai Bizottság és az Európai Parlament (EP) is kiállt – mondta. Szita szerint Soros György bejelentette: több százezer dollárt oszt szét, hogy megerősítse a vidéki hálózatát Magyarországon, népszerűsítse a saját politikáját. „Terve” veszélyes, mert beteljesülésével megszűnne a mindennapok biztonsága – mondta Szita, aki szerint ebben a szituációban nagyon őszintén kell beszélni, nincs helye "maszatolásnak". Ellenzik a kötelező betelepítést, a párhuzamos társadalmak kiépülését – mondta. Nem akarnak migránsokkal teli falvakat, helyette a megfelelő családpolitikát látják a megoldásnak. Magyarország ma békés állam, és szeretnék, hogy az is maradjon. Szita idézte Tarlós István főpolgármestert, aki levélben fejezte ki egyetértését a konferencia célkitűzésével. Zárszavában a kaposvári városvezető azt mondta: üzenetértékű, hogy ilyen sokan összegyűltek. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, az MJVSZ társelnöke azt mondta, hogy a fejlődés egyik legfontosabb alapfeltétele a nyugalom, a biztonság. Egy olyan fontos kérdésben, mint a migráció, kulturált párbeszédre lenne szükség, Brüsszel azonban az emberek feje felett dönt – mondta. Szerinte az EP automatikusan, felső korlát nélkül osztaná szét a migránsokat, és pénzügyileg megbüntetné az elképzelés ellenzőit. Soros helyi irodákat akar nyitni először Pécsett és Debrecenben, később már más városokban is – mondta Cser-Palkovics, aki szerint csak a jelenlegi kormány képes megőrizni az ország biztonságát. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere azt mondta, Budapest ma Európa egyik legbiztonságosabb városa, ami Orbán Viktor miniszterelnök határozott fellépésének, jó politikai felismerésének köszönhető. A budapestiek a jövőben sem akarnak terrorfenyegetettségben élni – mondta. Felmutatott egy kétoldalas írást, amely szavai szerint maga a "Soros-terv". Azt mondta, hogy a dokumentum az üzletember személyes honlapjáról származik. Kocsis európai jelenségnek nevezte, hogy elsőként a nagyvárosokban jelennek meg liberális, "álcivil szervezetek". Kocsis a szülői felelősségről is beszélt. Azt mondta, nem adhatnak át egy veszélyesebb világot. Papp László, Debrecen polgármestere szerint a migrációról kialakított álláspontja miatt Magyarországot folyamatos támadások érik Brüsszel és Soros "zsoldosai" részéről. Utóbbiak destabilizálják Európát – mondta. Farkas Éva, Makó polgármestere azt mondta, az illegális bevándorlás a nők biztonságát is fenyegeti. Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere szerint nem lehetnek másodrendű állampolgárok a nők és a nem muzulmánok. Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere felidézte, milyen nehézségeket okozott a migráció a magyar-szerb határnál fekvő település életében, és milyen nagy segítséget jelentett a kerítés megépülése. Gallai Sándor, a Migrációkutató Intézet tudományos igazgatója azt mondta, hogy bár a bevándorlási helyzet konszolidálódni látszik, ez csupán átmenetinek tekinthető. A migrációs válság nem ért véget, a következő időszakban a szubszaharai térségben várható a legnagyobb népességrobbanás – mondta. Szerinte a jelenlegi bevándorlók több szempontból is eltérnek a korábbiaktól: alacsonyabb az iskolázottságuk és nem próbálnak asszimilálódni. Az Együtt a konferenciát megelőző akciót szervezett a helyszínre: Vajda Zoltán elnökségi tag köszöntötte az érkező polgármestereket, akiknek azt mondta, hogy "Soros-terv" nem létezik, csak "Orbán-terv". Szórólapokat osztogatott, amelyek szerint az "Orbán-terv" része a többi között tudatos gyűlöletkeltéssel biztosítani az "illegitim hatalom" megtartását legalább 2030-ig, egy nemzeti szintű korrupciós rendszer kialakítása, valamint évente minimum 1700 milliárd forint közpénz "lenyúlása". A Momentum Mozgalom A magyaroknak reményre van szükségük, nem gyűlöletkonferenciákra címmel hirdetett tájékoztatót. A biztonságiak kilökdösték őket a konferencia helyszínéről.