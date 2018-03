A parlamentben kampányolna a nyugdíjjal az MSZP

Karácsony szerint a rezsicsökkentésről is tárgyalnia kellene a törvényhozásnak.

Az MSZP-Párbeszéd az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi a 13. havi nyugdíj bevezetése és az igazságos, fenntartható rezsicsökkentés megvalósítása érdekében – mondta a pártok miniszterelnök-jelöltje. Karácsony Gergely szerint a rendkívüli ülésen szeretnék kimondatni a kormánypártokkal, hogy be kell vezetni az átlagnyugdíj összegével, körülbelül 120 ezer forinttal azonos mértékű 13. havi nyugdíjat. Az ülésen azt a parlament elé már többször is beterjesztett javaslatot is megtárgyalnák, amely általános rezsicsökkentést tartalmaz. E szerint az átlagnál kisebb fogyasztóknál 30 százalékkal csökkenne a gáz ára, 10-10 százalékkal pedig a távfűtés és a villany ára – mondta.