A nyomtatható fegyverek miatt perlik a washingtoni kormányt

Amerikai államok pert indítanak a szövetségi kormány ellen, mert engedélyezte egy texasi vállalatnak, hogy letölthető és 3D nyomtatóval elkészíthető fegyvereket forgalmazzon. Nyolc szövetségi állam és Washington DC nyújt be keresetet Seattle bíróságánál. Azt kérik, hogy mondja ki semmisnek a kormány és a Defense Distributed (DD) júniusi megállapodását. Ebben a kormány engedélyezte a 3D nyomtatóprogram online elérését, illetve azt, hogy a fegyverek tervei letölthetőek legyenek. Pennsylvania államügyésze, Josh Shapiro szerint vasárnapig ezren már le is töltötték az AR-15-ös gépkarabély 3D-s nyomtatásához szükséges tervet, bár annak letöltése jogszerűen csak szerdától válik lehetségessé. AR-15-öst használt a 49 halálos áldozattal járó orlandói tömegmészárlás elkövetője és több sorozatgyilkos is. "Lenne egy kérdésem a Trump-kormányzathoz: miért engedik meg, hogy veszélyes bűnözők ilyen könnyen fegyverhez jussanak?" – írta közleményében Bob Ferguson, Washington állam főállamügyésze. A letölthető és műanyagból elkészíthető fegyverek nem szerepelnek semmilyen nyilvántartásban, még fémdetektorral is nagyon nehéz a nyomukra bukkanni, és életkortól, mentális állapottól vagy bűnözői háttértől függetlenül bárki hozzájuthat. A keresetet Washington állam, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland New York és a főváros, Washington DC főállamügyészei – valamennyien demokrata párti tisztségviselők – közösen fogalmazták meg. Ezen kívül 21 szövetségi állam főállamügyésze levélben sürgette Mike Pompeo külügyminisztert és Jeff Sessions igazságügyi tárcavezetőt, hogy a kormány lépjen vissza a Defense Distributeddel kötött megállapodástól. "Azonnali kockázatot jelent a közbiztonságra" – figyelmeztettek az aláírók. A Defense Distributed letölthető és kinyomtatható fegyverei miatt nem először tört ki vita az USA-ban. A cég alapítója, Cody Wilson 2013-ban mutatta be az első, 3D-ben kinyomtatható fegyvert. Ennek terveit legalább százezerszer töltötték le, míg az Obama-kormányzat el nem rendelte a betiltását, arra hivatkozva, hogy a cég megsértette az exportra vonatkozó szövetségi törvényeket, mivel jó néhány letöltés az Egyesült Államokon kívül történt. A Trump-kormányzat az idén júniusban változtatott a 2014-ben kimondott állásponton, és beleegyezett, hogy Wilson ismét hozzáférhetővé tegye interneten a kinyomtatható fegyvert. Az első fájlokat a DD vasárnap Texasban töltötte fel.