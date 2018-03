A Netflixen térhet vissza Obama

Saját tévésorozatról tárgyal a Netflixel Barack és Michelle Obama. A volt elnök és felesége vitaműsort vagy politikai show-műsort vezetne – írja a The New York Times. Bár ezt sem az Obama-házaspár, sem a Netflix nem erősítette meg, a média kész tényként kezeli az információt. Obama és a volt first lady az Amazonnal és Apple tartalomszolgáltatójával is tárgyalnak. Ha a Netflix készítheti és sugározhatja a műsor, az lényeges elmozdulást jelentene a hagyományos és az internetes tartalomszolgáltatók versenyében. A Netflix egyre nagyobb részt hódít el magának a hagyományos műsorkészítő cégektől. Az Oscar-gálán díjat kapott az olimpiai doppingbotrányról készült, Icarus című dokumentumfilmjéért, és sikerült megnyernie magának a filmipar olyan kiválóságait, mint Shonda Rhimes producer vagy Ryan Murphy forgatókönyvíró. Az idén nyolcmilliárd dollárt kíván műsorgyártásba fektetni. Obama az idén már megjelent a Netflix egyik műsorában: David Letterman vendége volt.