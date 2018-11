A német parlament kiállt az ENSZ migrációs csomagja mellett

Éles vita után a német szövetségi parlament (Bundestag) csütörtökön elvetette az Alternatíva Németországnak (AfD) határozati javaslatát, amellyel a jobboldali ellenzéki párt el akarta érni, hogy a törvényhozás szólítsa fel a kormányt az ENSZ globális migrációs csomagjának elutasítására. Alexander Gauland, az AfD társ-frakcióvezetője kiemelte, hogy a csomag a nemzeti szuverenitás feladására kényszeríti a csatlakozó államokat és milliós tömegeket ösztönöz migrációra. A csomag "baloldali álmodozók és a globális elitek" azon tervét szolgálja, hogy "titokban betelepítési területté változtassák nemzetállamunkat" - mondta. Martin Hebner AfD-s képviselő hamisnak nevezte a német külügyminisztérium tájékoztatását, miszerint a csomag semmire sem kötelezi a csatlakozó államokat. Elmondta: kötelezettségeket nem teremtő nyilatkozatként született egy másik ENSZ-dokumentum, az emberi jogok egyetemes nyilatkozata is, de most már "kötelező érvényű jog". Ez a helyzet a ENSZ migrációs megállapodásával is, amely valójában rögzíti a "migránsemberi jogokat", beleértve a bevándorlási célország szabad kiválasztásának jogát - tette hozzá. A többi frakció részéről egységesen úgy vélték, hogy az AfD valótlanságokat terjeszt és félelmet kelt. Frank Steffel, a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyik szónoka elmondta: szerinte az AfD azért utasítja el az illegális migráció visszaszorítását célzó megállapodást, mert "pártpolitikai érdeke" éppen az illegális migráció fenntartását követeli, hiszen annál inkább tudja terjeszteni "otromba előítéleteit", minél többen érkeznek illegálisan Európába és Németországba. A CDU és testvérpátja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU), illetve a koalíciós társ Német Szociáldemokrata Párt (SPD) mellett ellenzéki pártok is bírálták az AfD-t. Így például a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) részéről Joachim Stamp kijelentette: "ócska" húzás "hamis információkkal elbizonytalanítani a lakosságot". Ugyanakkor a szövetségi kormány is hibás, régóta el kellet volna kezdenie a "tárgyilagos és nyilvános felvilágosítást", de "túl sokáig hallgatott", amivel lehetőséget adott az "összeesküvés-elméletek hívőinek, hogy megindítsák propaganda-hadjáratukat a közösségi médiában" - mondta az FDP-s politikus. Az egyezményt - hivatalos nevén Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról - decemberben fogadják el az ENSZ marokkói csúcstalálkozóján. Az elfogadás folyamatából kilépett az Egyesült Államok, Ausztrália, Magyarország és Ausztria, és a távozást mérlegeli a többi között Lengyelország.