A napirendről sem tudtak megegyezni a nemzetbiztonsági bizottságban

A napirend témáiról, illetve azok sorrendjéről is vita alakult ki az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén. Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke nem értett egyet a Molnár Zsolt MSZP-s bizottsági elnök által kezdeményezett napirenddel.

Molnár Zsolt azt mondta: az ülésen az aktuális ügyek között az Elios-ügyről is szerettek volna tájékozódni, ezért kezdeményezte, hogy a bizottság kérje be az arról szóló OLAF-jelentést. Ezt viszont a kormánypárti többség leszavazta.

A kormánypárti többség a Németh Szilárd által javasolt napirendet szavazta meg, amelyen csak egy közbeszerzési eljárás alóli mentesítés és egy panaszügy, továbbá Tóth Eszter Máriának, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatóhelyettes-jelöltjének meghallgatása szerepelt. A kormánypárti képviselők továbbra is a bizottság LMP-s tagja, Szél Bernadett jelenlétét kifogásolták. Németh azt mondta: a Fidesz-KDNP továbbra sem járul hozzá, hogy Szél jelenlétében tájékozódjanak a migrációval, illetve Soros Györggyel kapcsolatos ügyekben "titkos, bizalmas, minősített információkról".