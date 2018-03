A molinó minden előtt! – alternatív, kétfarkú békemenet

A felvonulás az Oktogontól indult, ahol a párt elnöke, Kovács Gergely ismertette az általuk megfogalmazott 12 pontot. Ebben egyebek mellett az "űrbéli viszonyok megszüntetését", "negyvenévenkénti országgyűlést Pesten", és "a cenzúra szabadságát, a sajtó eltörlését" követelték. A több ezer részvevő - akik közül többen jelmezt viseltek - rendőri felvezetéssel a Blaha Lujza teret és az Astoriát érintve az Erzsébet térre vonult egy teherautó mögött, amelyről a felvonulás közben zene szólt. A tömegben a kormányon és kormánypárti politikusokon is élcelődő, gúnyos feliratú táblákat, valamint nemzeti színű és európai uniós zászlókat is lehetett látni. A táblákon egyebek mellett az alábbi feliratok voltak olvashatók: "Aki nem vejünk, az ellenünk"; "itt többen ENSZ-emtelenedtek"; "Ne menj el szavazni!"; "boldogok a stadionépítők"; "a választás csak fárasztás", "Viktor, vejed vagyunk!". A tömegben többször skandálták a többi között azt, hogy "nem kell kormány"; "Viktor a király", és "ingyen sört!". Amikor a menet egy időre megállt a Rákóczi úton a Kazinczy utcánál, akkor a tömeg vége a Nyár utcánál volt. Az Erzsébet téren a felvonulás végén a felszólalók ironikusan arról beszéltek, több százezren vettek részt a meneten, amelynek célja, hogy szót emeljenek az "utolsó rabláncról", a demokráciáról, "ami gúzsba köti egységre szomjas magyar szívünket". Hangsúlyozták egyebek mellett, hogy nincs szükség több választásra, mert az csak megosztásra jó, ezért erős központosított Magyarországot akarnak, ahol - mint fogalmaztak - egy a cél, egy a pártrendszer, és a kettő is egy. Mint elhangzott, a részvevők a demokrácia ellenségeiként vonultak az utcára, mert a demokrácia "elnyomó rendszer, ahol az emberek bele akarnak szólni a politikába". A rendezvény végén kihirdették, hogy hadat üzennek az ENSZ-nek.