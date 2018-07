A migránsokért mutatott be misét a pápa a Vatikánban

A Szent Péter-bazilikában a migránsokért bemutatott misén azt mondta, a világ az évezredek során nem sokat változott: "Hány szegényt taposnak el ma is! Hány kis embert pusztítanak el!" Közöttük vannak a migránsok és menekültek, akik "a nagyobb jóléttel bíró nemzetek kapuján kopogtatnak".

A világ elnyomottainak mások szemére van szüksége, hogy észrevegyék, mire is van szükségük; mások kezére, hogy segítséget nyújtsanak, mások szavára, hogy hangot kapjanak a csendben elkövetett jogtalanságok, amelyek gyakran sokak cinkosságával mennek végbe – mondta a pápa. Ma is sokan inkább hallgatnak és nem tesznek semmit a közszeméremre hivatkozva, mások cselekvését várva a maguké helyett, vagy azt ismételve, hogy a világban úgyis mindig ez volt. Ferenc pápa steril álszentségnek nevezte azok magatartását, akik nem akarják bepiszkítani kezüket és hidak helyett valós vagy képzelt falakkal bezárkóznak azok előtt, "akiknek éppúgy joga van mint nekünk a biztonsághoz és a méltó életkörülményekhez". "Le kell győznünk félelmeinket és szorongásainkat" – mondta a pápa. "A migráció mai kihívására az egyetlen értelmes válasz a szolidaritás és az irgalmasság" – mondta Ferenc pápa, aki szerint olyan választ kell adni, amely mögött nincsen túl sok számítás, hanem egyenlő felelősségosztással, a lehetőségek becsületes értékelésével, megfontolt kezeléssel jó politikát követ. A jó politika a személyek szolgálatát jelenti, hogy mindenki számára garantált legyen a biztonság éppúgy, mint a jogok védelme. Az egyes országok jólétét a többi ország figyelembevételével kell garantálni az egyre erősebb függőségi viszonyban levő világban, amely a mai fiatalok generációjáé lesz. A pápa a nemzetközi közösségtől a szolidaritás és a szubszidiaritás bölcs összhangját sürgette, a források és a felelősségek egyeztetésével. A migránsoktól Ferenc pápa azt kérte, tartsák tiszteletben az őket befogadó ország kultúráját és törvényeit. A Szent Péter-bazilika főoltára mögötti úgynevezett Katedra-oltárnál bemutatott mise Ferenc pápa lampedusai látogatásának ötödik évfordulójára esett. Az egyházfő 2013. július 8-án kereste fel a dél-olaszországi szigetet, amely a nem sokkal korábban megválasztott pápa első Vatikánon kívüli látogatása volt. Az európai migráció déli kapujának számító Lampedusára abban az évben tömegesen érkeztek a migránsok. A pápa akkor a Földközi-tengert hatalmas temetőnek nevezte a vízbe vesző tízezrek miatt. A misén 200 menekült vett rész, köztük tengeri hajószerencsétlenség túlélői vagy áldozatok rokonai, és a pápa mindegyikükkel egyenként kezet fogott. A misén jelen voltak a migránsokat segítő olasz hatóságok és más szervezetek képviselői, köztük a Földközi-tengeren mentő Proactiva Open Arms spanyol civil szervezet tagjai, akiknek hajóit az olasz belügyminiszter kitiltotta az olaszországi kikötőkből.