A médiát hibáztatja Egyiptom a Hasogdzsi-ügyben

Újságíróknak nyilatkozva az egyiptomi államfő azt mondta, egyelőre fel kell hagyni a találgatásokkal, és meg kell várni, amíg az arra illetékes hatóság Szaúd-Arábiában hivatalosan is bejelenti a nyomozás eredményét. „Szaúd-Arábia nagyszerű ország, és senki nem tudja megingatni” - hangsúlyozta az elnök, és megerősítette, hogy Egyiptom támogatja a sivatagi királyságot. "Bízunk Szalmán bin Abdel-Azíz király bölcs kormányzásában" - mondta Szíszi. Dzsamál Hasogdzsit - aki külső munkatársként a The Washington Post című amerikai napilapnak is dolgozott - október 2-án látták utoljára, amikor bement Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusára. A szaúdi hatóságok hetekig tagadták, hogy tudomásuk lenne a hollétéről, majd elismerték, hogy Hasogdzsit meggyilkolták a konzulátuson. Az újságíró - török források szerint feldarabolt - testét egyelőre nem találták meg, és felelősöket sem neveztek meg. Szaúd-Arábia az elmúlt években dollármilliárdokat küldött Kairónak különböző segélyek formájában.