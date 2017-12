A magabiztos remények éve jön a kormányszóvivő szerint

A jövő évi országgyűlési választásokon a kormánypártoknak nem is feltétlenül az ellenzékkel kell megmérkőzniük, hanem az azok mögött álló informális és gazdasági hatalommal, amely kimeríthetetlen erőforrásokkal bír, és amely "el akarja takarítani az útból" a migrációt akadályozó és ellenző magyar kormányt – mondta Kovács Zoltán a PestiSrácok.hu-nak adott karácsonyi interjúban.

A kormányszóvivő az év sikereként a magyar gazdaság teljesítményét említette. Szerinte az "nem szenzáció, mert kemény munka és kormányzati teljesítmény van mögötte". 2017 meglepetésének azt nevezte, "az ellenzék még mindig nem jött rá, hogy a valóságról kellene beszélni, és akkor könnyebben jutnának el a választókig". Az év botránya szerinte talán az, hogy milyen szexuális zaklatások történtek. Erről a problémáról már évtizedekkel ezelőtt beszélni kellett volna és ki kellett volna alakítani az egészséges mechanizmusokat – mondta Kovács. Értékalapon közelebb van hozzánk az a rendszer, amellyel ezeket ki lehet védeni – mondta a szóvivő. "A balliberális oldalon show-elemként kezelik a szexuális zaklatásokat és leszámolásos formát öltenek az írások. Nem vagyok biztos benne, hogy ez segít az ügynek. Az aktivista és mozgalmár álláspont nem jó ómen a probléma megoldásához." A "nyugati migránstámogató politika" változásáról szóló kérdésre azt mondta, hogy "a valóság végre áttörte a hallgatás és a félrebeszélés falát, és kezdi megmutatni magát". "Magyarországnak és a magyar kormánynak is köszönhetően sikerült lebontani azt a falat, amely eltakarja a valóságot az európai közvélemény szeme elől. Ebben tagadhatatlanul van szerepünk. A valóságról mi kezdtünk el először beszélni. Ezzel sokat tettünk, van még feladatunk, de az idő nekünk dolgozik." Szerinte Nyugat-Európában nem nagy erősség a belátás. Hiába van valakinek igaza, annak elismerése nem egyik napról a másikra történik. Ez zajlik most is – mondta. "A félrebeszélés falát ledöntöttük, a brüsszeli és nyugati politikusok most másik falat építenek, vagy éppen paravánt húznak a valóság elé" – mondta arra a kérdésre, számít-e az uniós migránspolitika változására. Kovács a jövő évi országgyűlési választásokról azt mondta: "2014-ben azt hirdettük, hogy folytatjuk, a 2018-as választásoknak pedig az a tétje, hogy folytathassuk". Szerinte hét év szisztematikus kormányzati munkájával, kockázatokat vállalva és kockázatos döntéseket is hozva nagyon komoly eredményeket lehetett elérni a nemzeti alapú kormányzásban, amely Magyarország és a nemzet mozgásterét alapvetően megváltoztatta. A jelenlegi világban, a globalizációban a nemzet a legjobb megoldás és így egy nemzeti kormány – mondta. "A közeljövőben ugyanis azt a konstrukciót is ki kell építeni, amely engedi, hogy a természetes és elkerülhetetlen globalizációs folyamatoknak a részévé váljunk, de gondoskodik arról, hogy a hagyományaink, az alapértékek, amelyek életünket irányítják működőképesek maradjanak." Egy kormánynak az a jó, ha egy felelős, jól működő ellenzéke van. Hogy ki hogyan számol el a lelkiismeretével a baloldalon vagy a Jobbikban, az csak rájuk tartozik, és majd a választó ítéletet mond mindenkiről – mondta a kormányszóvivő. "Mi tiszta lelkiismerettel megyünk bele a küzdelembe, hiszen a kormányzati teljesítmény, az elért politikai célok azok kiteríthetőek az asztalra." Orbán Viktor miniszterelnök a lázadás évének nevezte az ideit, Kovács pedig a magabiztos remények éveként beszélt 2018-ról. A jobboldali sajtó ellenzéki orgánumok általi megbélyegzéséről, a propagandistázásról szóló felvetésre azt kérdezte: amikor az ellenzéki médiumok az ellenzék üzeneteit juttatják el a nyilvánossághoz, akkor azt minek nevezzük? Ha egy kormány az üzeneteivel a sajtón keresztül el akar jutni a nyilvánosságig, az nem propaganda, hanem a politika alapvető természete. A politikacsinálás alfája ugyanis, hogy a saját érvek, információk, üzenetek, közlendők a nyilvánosságban is megjelenjenek. Aki nem tud erről gondoskodni, az nem tud jó politikát csinálni – mondta. "Az emberek nem hülyék. Az emberekkel a valóságról kell beszélni és meg kell kérni őket, hogy mondják el a véleményüket. A kormány pontosan ezt teszi. A propagandázás mantrázásakor is a valóságérzékeléssel van probléma, semmint azzal, hogy ki hogy használja a rendelkezésre álló eszközöket, a nyilvánosság elérését" – mondta.