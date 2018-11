A lengyel törvényhozás meghátrált a brüsszeli kritika nyomására

A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt szerdán nyújtotta be az alsóházban a törvénymódosítást, amelyet a szejm még aznap elfogadott. Ötvenhét szenátor támogatta a törvénymódosítást, 26 ellene szavazott, tartózkodás nem volt. A törvénymódosítás értelmében a legfelsőbb bíróság és a legfelsőbb közigazgatási bíróság nyugalmazott bírái visszatérhetnek munkahelyükre, ha erre igényt tartanak. A törvény korábbi, 2018. április 3-én hatályba lépett változatának értelmében a 70-ről 65 évre csökkentett nyugdíjkort elérő bírák csak a lengyel elnök jóváhagyásával folytathatták szolgálatukat. A törvénymódosítás után ehhez nem lesz szükség államfői jóváhagyásra. Az újonnan beiktatott bírák esetében viszont a nyugdíjkorhatár 65 év lesz, és hosszabbítás egyáltalán nem lehetséges. A törvény eddigi változata alapján a korábban 72 tagú testületben a nyugdíjkort elért 27 legfelsőbb bírósági tag közül csak 16 kérvényezte mandátuma meghosszabbítását, és Andrzej Duda elnök 5 kérvénynek tett eleget. Nem kérvényezte mandátuma meghosszabbítását többek között Malgorzata Gersdorf legfelsőbb bírósági elnök sem. Az EB kezdeményezésére az Európai Bíróság október végén ideiglenes hatállyal elrendelte, hogy fel kell függeszteni a nyugdíj-korhatárra vonatkozó előírásokat. Gersdorf ennek nyomán újbóli munkába állásra szólította fel nyugalmazott kollégáit, mindnyájan azóta be is járnak a munkahelyükre. A PiS szerint viszont az európai bírósági intézkedés nem automatikusan vonta maga után a bírói mandátumok megújítását, ennek előfeltétele ugyanis az erre vonatkozó lengyel törvény megfelelő módosítása. A törvénymódosítást még az államfőnek is alá kell írnia.