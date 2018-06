A lengyel szenátus is megszavazta a képviselő-fizetések csökkentését

A lengyel parlament felsőháza is jóváhagyta csütörtökön azt a törvényt, amelynek értelmében 20 százalékkal csökken a képviselők és szenátorok fizetése.

A száz fős szenátusban a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) által előterjesztett jogszabályt a kormánypárt 58 jelen lévő képviselője közül 57-en megszavazták, egy tartózkodással. Az ellenzéki Polgári Platform (PO) szenátorai bojkottálták a szavazást, a pártnak csak egy szenátora volt jelen, ő nemmel szavazott. A PO szerint a PiS az új jogszabállyal azt akarja leplezni, hogy a Beata Szydlo által a tavalyi év végéig vezetett előző kormány tagjai 37 ezertől 80 ezer zlotyig (2,7-5,9 millió forint) terjedő éves jutalmakat vettek fel. Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke április elején bejelentette a képviselői fizetések most megszavazott csökkentését, valamint azt is, hogy a kifogásolt jutalmakat a kormánytagok jótékonysági célokra ajánlják fel. Az alsóház, a szejm májusban szavazta meg az előterjesztést. A lengyel képviselők fizetése jelenleg bruttó 10 ezer zlotyt (mintegy 740 ezer Ft) tesz ki. A csökkentés nem vonatkozik majd az egyéb parlamenti juttatásokra, amelyek a fizetés 25 százalékát teszik ki, és nagyrészt adómentesek.

A jogszabályt még az államfőnek jóvá kell hagynia, majd a hivatalos közlönyben való megjelentést követő második hónap elején, vagyis feltehetőleg még idén nyáron hatályba lép.