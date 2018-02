A lengyel kormány kitart: nincs közük a haláltáborokhoz

"Nagyon nehéz elfogadni ezt a helyzetet" - hangsúlyozta Kaczynski. "Több mint húsz éven keresztül a szégyen politikája uralkodott, miközben nem létezett semmiféle védelmi mechanizmus a méltóságunk megóvása érdekében, és most ennek látjuk a rossz hatásait. Ezen változtatni kell" - vélekedett a PiS elnöke. Nemrég a lengyel parlament mindkét háza jóváhagyta azt a vitatott törvényt, amely büntethetővé teszi, ha Lengyelországra hárítják a felelősséget a náci Németország által elkövetett háborús bűntettekért, például azáltal, hogy a "lengyel haláltáborok" kifejezést alkalmazzák. A még Andrzej Duda lengyel államfő aláírására váró törvény pénzbírsággal vagy három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtaná, ha valaki - a törvény betűje szerint - a lengyel nemzetet és a lengyel államot nyilvánosan és a tényeknek ellentmondva bűnrészességgel vádolja a Harmadik Birodalom bűntetteiben. "A vita tárgyává vált jogszabályt - a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetéről (IPN) szóló törvény módosítását - teljesen téves módon értelmezik" - mondta Kaczynski. Reményét fejezte ki, hogy Duda elnök aláírja majd a törvényt. A törvénymódosítás ellen élesen tiltakozott Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő, emellett a jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt-emlékközpont és a Zsidó Világkongresszus (WJC) is bírálta a törvényt, amelyet utóbbi "történelmileg zavarosnak és a demokrácia elleni támadásnak" nevezett. Az Egyesült Államok is nyugtalanságának adott hangot a törvény esetleges nem kívánt következményei miatt.