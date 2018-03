A legmenőbb helyekre járnak az első autista és aspergeres futárok

Mentsvár–munkahely

Az orv-plakátolás koronázatlan királya

De mi benne a speciális?

“Ide magamtól nem nagyon jönnék”

A riportunkban szereplő hármas közül egyedül Evelin fordult már meg olyan szórakozóhelyen, ahová napközben szórólapot szokott hordani. “Több koncerten is voltam már ott, és bulizni is szeretek, leginkább a monori középiskolai barátaimmal szoktunk menni” – mondja a mosolygós fiatal lány.

Több éve ismerjük egymást

– meséli Károly, aki több, autistákból és aspergeresekből álló közösségnek is a tagja, a Delej utcai autista klubot említi még. Ezen kívül tánciskolába és tornázni is jár.

– teszi hozzá, majd példaként felidéz egy friss élményt. A felújítás alatt álló Millenárisra ment előző nap szórólapokkal, ahol a munkálatok vezetője nem éppen volt képben, hogy Károly mit is keres ott, ráadásul nem is túl kedvesen beszélt vele.

– idézi fel Károly, hogyan vágta ki magát viccesen a helyzetben. De ezek csak kirívó esetek – mondja –, általában nagyon hamar megszeretik a helyeken, ahová rendszeresen visz reklámanyagokat. “Kávéval, üdítővel kínálnak, és olyan is volt már, hogy azt mondták, szeretnék, ha mostantól az ő szóróanyagaikat is mi terjesztenénk” – teszi hozzá.

“Sokaknak csak egy fogyatékos vagyok”

Neki nem ez az első munkája: egy ideig volt ételkóstoló a Nem Adom Fel Kávézóban, és dolgozott egy autista kisgyerekekkel foglalkozó gyógypedagógus segítőjeként is – utóbbit heti egyszer még most is csinálja.

Az eltévedés még benne van

A futárkodás azonban Csilla és Károly és Evelin életében is az eddigi egyik legnagyobb kihívás, főleg, ha egy-egy csomagkiszállításos megrendelés is beérkezik. Akkor a rutinból működő útvonalak helyett újakat kell használniuk, hogy eljussanak el a célpontba. Az útvonalat ilyenkor is mindig megbeszélik Krisztináék a futárokkal a telefonon, sokszor e-mailben vagy nyomtatva is megkapják, hogyan jutnak oda. “Amikor a második kerületből Csepelre kellett vinnem egy csomagot, sikerült is eltévednem egy kicsit” – mondja Evelin.

Az önállósodás mindhárom fiatal futár nagy vágya. Egyelőre mindegyikük a szülőkkel él, a jövedelmük pedig messze nem elég még arra, hogy külön költözhessenek, mégis, ezen az úton érzik fontos lépésnek, hogy ők is keresők lettek a családban.

Riportunk elkészülte utáni hír, hogy a Nagy Lépés Futárszolgálatot beválogatták az osztrák SozialMarie Díj 34 jelöltje közé. A cseh, osztrák, horvát, szlovák, szlovén és magyar szociális projekteket jutalmazó közép-európai díj pénzbeli elismerés mellett nyilvánosságot biztosít olyan projekteknek, amelyek új megközelítésmódokkal innovatív válaszokat adnak társadalmi kihívásokra.