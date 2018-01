A Kreml szerint Putyinnak nincs vetélytársa a politika Olümposzán

Nincs vetélytársa Vlagyimir Putyin orosz elnöknek jelenleg a politika Olümposzán – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkovtól azt kérdezték, hogy a Kreml fenyegetésként tekint-e Alekszej Navalnijra. Az ellenzéki politikus vasárnap őrizetbe vették az elnökválasztás bojkottjára szólító tüntetésen.

„Vlagyimir Putyin népszerűségi szintje messze meghaladja Oroszország határait. Aligha kételkedhet bárki is abban, hogy Putyin a közvélemény abszolút vezetője, a politikai Olümposz abszolút vezetője, akivel jelenleg aligha tud bárki is komolyan konkurálni” – mondta Peszkov. "Putyin nem egyszer megerősítette vitathatatlan vezető szerepét, és továbbra is így tesz majd." A tiltakozó akciók Oroszországban nem sérthetik meg a törvényt és a közrendet – mondta Peszkov. Szerinte a Navalnij által kezdeményezett tüntetéseket csak "meglehetősen kevés" helyen tartották meg törvényesen, több helyen pedig a szervezők megsértették a törvényt, mert elutasították a demonstráció számára felajánlott helyszínt. Peszkov szerint az USA a márciusi orosz elnökválasztást próbálja meg befolyásolni a washingtoni pénzügyminisztériumnak a Kreml közeli tisztségviselőkről, politikusokról és oligarchákról készített jelentésével. Szerinte Moszkva alaposan tanulmányozza a listát, ám az nem ér fel egy újabb szankcióhullámmal, és nincs különösebb jelentősége. A feltételezések szerint a lista alapján orosz magánszemélyek, hadiipari és energetikai vállalatok, a pénzügyi szektor és a biztonsági szakszolgálatok ellen vezethetnek be amerikai büntetőintézkedéseket.