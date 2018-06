A kommunisták teszik lehetővé a kormányalakítást Csehországban

Cseh- és Morvaország Komunista Pártja (KSCM) lehetővé teszi, hogy Andrej Babis miniszterelnök második kormánya bizalmat kapjon a parlamenti alsóházban - döntött a párt központi bizottsága szombaton Prágában.

"A központi bizottság azt ajánlja a párt képviselői csoportjának, hogy a bizalmi szavazáskor aktívan támogassa az ANO és a CSSD kisebbségi koalíciós kormány megszületését" - mondta Vojtech Filip pártelnök az ülés után újságíróknak. Megjegyezte, hogy a központi bizottság mintegy kétharmada támogatta a kormány megtűrését, míg egyharmad elutasította. Bár Filip nem pontosította, hogy mit jelent az "aktív támogatás", az ülésen résztvevő más kommunista vezetők szerint képviselőik a parlamenti alsóházban megszavazzák a kormányprogramot, ami egyet jelent a bizalom kimondásával. A cseh sajtó szerint korábban arról volt szó, hogy a kommunista képviselők a szavazáskor kivonulnának az ülésteremből, s ezzel csökkentenék a bizalom megszerzéséhez szükséges szavazatszámot. "A kormányprogram tartalmazza a párt hét kiemelt követelését. Ezek megvalósítását a következő napokban az ANO és a KSCM között aláírandó türelmi paktum fogja bebiztosítani" - mutatott rá a pártelnök, aki egyben a parlamenti alsóház alelnöke is. A kommunista párt hét kiemelt programpontja között van egyebek között egy általános népszavazási törvény elfogadása, a minimálbér emelése, az egyháznak visszaszolgáltatott vagyon megadóztatása, továbbá Csehország természeti kincseinek, gazdagságának állami védelme. A kormánynak meg kellene például akadályoznia, hogy a természeti kincsek kiaknázása külföldi kézbe kerülhessen. A tavaly októberi választáson győztes ANO mozgalomnak és kisebbik koalíciós partnerének, a Cseh Szociáldemokrata Pártnak (CSSD) a 200 tagú alsóházban együtt 93 képviselője van (78 és 15 mandátum), ezért a parlament bizalmát csak egy harmadik erő segítségével szerezheti meg. Az ANO már korábban megállapodott a kommunista párttal, amelynek 15 mandátuma van, hogy az a bizalmi szavazáskor támogatja, és később is biztosítja a kormányzáshoz szükséges többséget. A végső szót az ügyben most mondta ki a KSCM szélesebb vezetősége. A bizalmi szavazásra a 200 tagú parlamenti alsóházban várhatóan július 11-én kerül sor. A kisebbségi kormányt támogató három pártnak együttesen 108 képviselője van a testületben.