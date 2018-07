A kisebbségi nyelvhasználatot támadja a román államfő

Az ellenzéki pártok után a szociálliberális kormánnyal szemben álló Klaus Iohannis államfő is alkotmányossági óvást emelt a kisebbségi anyanyelvhasználatot is szabályozó új román közigazgatási törvénykönyv ellen.

Az elnöki hivatal honlapján közzétett, csaknem százoldalas óvás majdnem egytized részében a létező és az újonnan bevezetendő kisebbségi nyelvhasználati jogokat támadja. Iohannis szerint alkotmányellenes minden rendelkezés, amely túlmutat az alaptörvényben rögzített anyanyelv-használati jogon vagy megengedő módon értelmezi. Ha az alkotmánybíróság helyt ad az elnöki óvásnak, a magyarság szerzett jogait is elveszítheti azokon a településeken, ahol számaránya a húszszázalékos nyelvhasználati küszöb alá csökken.