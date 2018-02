A kínaiak nem akarták beengedni az amerikai atomtáskát

A hírportál azt írja, öt forrással is beszéltek, akik tudnak arról, hogy mi történt. Elmondásuk szerint tavaly november 9-én, amikor Trump a Nagy Népi Csarnokba látogatott, a biztonságiak nem akarták beengedni az épületbe azt a katonát, akinél az a koffer volt, amellyel az elnök felhatalmazást adhat atomtámadás megindítására. Neki és egy orvosnak mindig az elnök közelében kell lennie. Erre az amerikai delegáció egyik tagja a szomszéd helyiségbe sietett, hogy értesítse John Kelly kabinetfőnököt. Kelly pedig oda is ment, hogy megnézze, mi a fennakadás oka, és közölte az amerikai küldöttséggel, hogy ne álljanak meg. "Bemegyünk" - mondta a delegációnak. Ekkor kezdődött a dulakodás. Egy kínai biztonsági ember megragadta Kellyt, aki ellökte őt magától, mire az amerikai titkosszolgálat egyik tagja megragadta és földre teperte a kínait. Az egész pár pillanatig tartott, a jelenlévőket pedig mind arra kérték, hogy ne beszéljenek a történtekről. Trump csapata az Axios információi szerint előzetesen megfelelően tájékoztatta a kínaiakat mindenről, de a hírportál szerint valaki vagy nem kapta meg az erről szóló feljegyzést, vagy szándékosan döntött úgy, hogy konfliktust gerjeszt. A lap úgy tudja, hogy az atomkoffer egyetlen pillanatra sem került a kínaiakhoz, és később bocsánatot is kértek a félreértés miatt.