A katolikus egyetemé lehet a Rádió volt épülete

Egy péntek este közzétett kormányhatározat szerint „a Pázmány Péter Katolikus Egyetem széttagoltságának megszüntetése érdekében” az oktatási intézmény kapja meg a Budapest, VIII. kerület, Bródy Sándor utca 5-7. és a hozzá kapcsolódó, Szentkirályi utca 27. alatti épületeket – írja a HVG.hu.





A dokumentum pontosan úgy szól, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter vizsgálja meg az ingyenes használatba adás lehetőségét, és amennyiben a vizsgálat eredménye szerint ennek feltételei fennállnak, akkor készítsen előterjesztést a „versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásról” a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére.