A horvát kormány ratifikálja az Isztambuli Egyezményt

A horvát kormány csütörtöki ülésén a nők elleni, valamint a családon belüli erőszakról szóló Isztambuli Egyezmény ratifikálása mellett döntött, és az egyezményt a parlament elé terjesztette szavazásra - közölte a horvát közszolgálati televízió (HRT).

Andrej Plenkovic kormányfő kijelentette: az egyezmény törvénybe iktatásának kezdeményezése nem az ellenzéki pártok, a civil szervezetek vagy a kormányzó jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) koalíciós partnereinek nyomására történt. A politikus azt hangoztatta, ez kormánya politikai akaratának eredménye, amely a HDZ választási programján és a kormány programján, valamint annak törvényhozási tevékenységén alapul, és nincs mögötte hátsó szándék. A kabinet az egyezményt azzal az értelmező nyilatkozattal küldte a parlament elé szavazásra, hogy nem tartalmazza a genderelmélet kötelező bevezetését a horvát igazságügyi és oktatási rendszerbe, sem a házasság fogalmának a horvát alkotmányban foglalt meghatározásának megváltoztatását, valamint hogy a dokumentum megfelel a horvát alkotmányos rendnek. Az egyezmény ratifikálása azonban komoly vitákat váltott ki a HDZ-ben, a párt több elnökségi tagja sem támogatta azt. Plenkovic tanácsadói és közeli munkatársai azt kérték a kormányfőtől, engedélyezze a HDZ-képviselők számára, hogy lelkiismeretük szerint szavazhassanak, de a kormányfő egyelőre nem hajlik erre. A Vecernji List című napilap csütörtökön arról írt, hogy amennyiben a kormányfő nem várná el az egységes szavazást, az csökkentené a tekintélyét, és Plenkovic így akar leszámolni a pártvezetés konzervatív tagjaival, akik már eddig is sok borsot törtek a liberálisabb elveket valló pártelnök orra alá. Szakértők szerint az Isztambuli Egyezmény ratifikálásával a kormány megpróbálja elkerülni a vitát a gazdasági és szociális problémákról. Horvátországban továbbra is elmaradtak a bejelentett reformok, kisebb mértékben nőtt a gazdaság a vártnál, és a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő vállalat, az Agrokor ügye sem oldódott még meg. Emiatt az ellenzéki pártok nemrég bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Martina Dalic gazdasági miniszter ellen. Ennek ellenére nagy valószínűséggel a parlament megszavazza a törvényt, valamikor húsvét után. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását támogatja a legnagyobb ellenzéki párt, a Szociáldemokrata Párt (SDP) és egy kivételével a HDZ koalíciós partnerei is, köztük a kisebbségi képviselők. Viszont tiltakoztak ellene az egyházak és a különböző konzervatív civil szervezetek, amelyek tüntetéseket jelentettek be a ratifikálás ellen.