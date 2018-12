A gyerekes nők, ha megfeszülnek se keresnek annyit, mint a férifak

Nem ciki dolgozni a gyerek mellett

A kormány éppen a munkaerőpiacra való visszatérést akarta segíteni azzal, hogy a gyerek egyéves korától lehet munkát vállalni úgy, hogy közben megmarad a gyermekgondozási díj (gyed) is. Korábban ez a kettő kizárta egymást, valaki vagy dolgozott, vagy gyeden volt. (Vannak, akik azért kritizálják mégis a gyed extrát, mert a férfi is igénybe veheti, amivel végül nála összpontosulhat minden gazdasági erőforrás, miközben az anya otthon van a gyerekkel).

Bölcsődék

Közben a munkába álló anyák által befizetett adók és járulékok a központi költségvetésbe kerülnek, ezért az átlagos és annál rosszabb településeknek nem éri meg bővíteni. Szabó-Morvai az előadásában azt mondta, a bölcsődei férőhely-ellátottságot akár 50 százalékra is lehetne emelni, és meg kellene fontolni, hogy a családi bölcsődék is annyi támogatást kapjanak, mint az állami férőhelyek.

Rugalmas munkaidő

Szabó-Morvai szerint segíteni kellene a rugalmas munkaidő elterjedését is, ami segíthetné az anyákat abban, hogy délután négykor is el tudják hozni a gyereküket az óvodából, iskolából. A rugalmas munkaidő jelentheti azt, hogy valaki kötetlenül járhat be a munkahelyére, vagy akár távmunkát is.



Egy másik dolog a részmunkaidős, vagyis 4-6 órás foglalkoztatás, amivel szintén könnyebb elszaladni a gyerekért, ez is segíti a munkahelyi és családi teendők összeegyeztetését. Ugyanakkor ennek a foglalkoztatási formának egy sor hátránya is van.