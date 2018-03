A gyerekek szerint Soros György az ördög

Sokszor még a szülőknek sem kell beszélniük otthon arról, hogy ki az a Soros György vagy mi van a migrációval, anélkül is ragad a gyerekekre a tévéből vagy a plakátokról elkapott egy-egy mondat. A csúfolódás egyik új közkedvelt szava lett a migráns, amit gyakorlatilag bárkire használnak, aki kicsit is eltér az átlagtól, például másképp öltözködik. Tanárok is beszámoltak arról, hogy napi téma a Stop Soros az iskolákban, a játékok alkalmával rendszeresen felbukkan a neve, amit nagy röhögés kísér az osztályban – írja az Abcúg. Sem a szülők, sem a tanárok nem tudnak mit kezdeni ezzel a jelenséggel, pedig ők is érzik, hogy nincs jól az, ha már a gyerekek is gyűlölködnek.

Az egyik anyuka arról számolt be, hogy nem csak a gyerekek migránsoztak, de még a tanárok is poénkodtak rajta, ez volt az utolsó csepp a pohárban, ezután az anyuka ki is vette a lányát a 12. kerületi iskolából. Hatodik osztályos volt a lánya, amikor egy osztálykirándulásra mentek, éppen 2015-ben a menekülthullám csúcspontján. Amikor hazaérkeztek, akkor a gyerekek úgy szálltak le a buszról, hogy azt üvöltötték: megjöttek a migránsok. Erre még a tanárok is rákontráztak, amikor felnyitva a busz csomagtartóját, odaszóltak a gyerekeknek, hogy vigyázzatok, nehogy kiugorjanak belőle a migránsok. Nem csak a kiránduláson, az iskola folyosóján is mindennapos volt, hogy a gyerekek egymást migránsozták. „A Soros és a migráns épp olyan állandó jelzők lettek, mint a buzi vagy a cigány. Ha valaki nem tud az órán valamit, akkor bekiabálják, hogy migráns” – meséli az anyuka. Hiába váltottak iskolát, ott továbbfolytatódott a migránsozás. Érkezett az osztályba egy kínai diák, aki nem beszélte a nyelvet. Az anyuka meghallotta, amint a folyosón két tanár arról beszélgetett, hogy minek jött ide a gyerek, ha itt akar élni, tanulja meg a nyelvet. Mindez annak ellenére történt, hogy az iskola kiemelten foglalkozik a romák integrációjával. Ebből később botrány is lett, amikor az anyuka szóvá tette. Az anya szerint nagyon elkeserítő, hogy a pedagógusok sokszor nyíltan nem mernek állást foglalni, amikor ilyet hallanak a gyerekektől, mert attól félnek, hogy valamelyik diák elmeséli otthon és őt rögtön meghurcolják, amiért politizál az órán. „A gyerekek azt se tudják ki az a Soros, de azt tudják, hogy ő az ördög” – mondja. Gyurkó Szilvia gyerekjogi aktivista szerint a szülőknek nem az lenne a feladata, hogy megcáfolják, amit a propagandában lát a gyerek, hanem az, hogy elmagyarázzák neki, hogy felismerjék a politikai manipulációt. ,,A gyerekek számára a valóságot mi, felnőttek teremtjük, és nem csak akkor neveljük, tanítjuk őket, amikor mi azt hisszük, hanem minden egyes pillanatban, amikor velük vagyunk. Végtelenül felelőtlennek tartom a “mi vs. ők” tipusú kommunikációt, ami ott is ellenséget kreál, ahol ilyenről szó sincs” – mondja a szakértő.