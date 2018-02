A Gucci is kiáll a diákokért

Félmillió dollárral támogatja a Gucci a floridai diákok a fegyvertartás szigorításáért szervezett felvonulását. A March for Our Lives mögé állunk és azon eltántoríthatatlan diákok mögé, akik követelik, hogy életük és biztonságuk legyen az elsődleges – közölte a divatház. A 17 halálos áldozatot követelő iskolai lövöldözés után számos csoport szólította demonstrációra az embereket, hogy támogassák a fegyveres erőszak elleni fellépést. A központi felvonulást március 24-én rendezik Washingtonban, és elsősorban a fegyverlobbi, az NRA hatalmas politikai befolyása ellen tiltakozik. A szervezők legalább 50 ezer résztvevővel számolnak. A hét elején számos neves személyiség, köztük George és Amal Clooney, Steven Spielberg filmrendező és felesége, Kate Capshaw, Jeffrey Katzenberg és felesége, valamint Oprah Winfrey ugyancsak fél-félmillió dollárt (127 millió forintot) ajánlott fel a diákoknak a tüntetés szervezésére. A diákok mozgalmát olyan sztárok is támogatják, mint Justin Bieber, Lady Gaga és Cher.