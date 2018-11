A Gruevszki-üggyel foglalkozott a nemzetközi sajtó

Az Il Sole 24 Ore Kovács Zoltán kormányszóvivő Rómában tett látogatását összefoglalva írta azt: Magyarország nem hajlik arra, hogy Olaszország költségvetési kedvezményeket kapjon. Az olasz gazdasági napilap szerint Magyarország sem támogatja, hogy az EU engedjen az olasz kormány költségvetési tervezetének, amely nem tartja tiszteletben az európai stabilitási és növekedési paktum előírásait. "A mindannyiunk által aláírt szabályokat be kell tartani" - idézte Kovács Zoltánt az újság. Az Il Sole 24 Ore szerint Magyarország a példája annak, hogy a gazdasági növekedést a stabilitási paktum megsértése nélkül is el lehet indítani. Maga az Európai Bizottság, amely többször is erős fenntartásait fejezte ki a magyarországi "antidemokratikus elhajlás" miatt, mindig elismerte az Orbán-kormány elérte gazdasági eredményeket - írta az Il Sole 24 Ore. Az Il Foglio európai botránynak nevezte a CEU Budapestről való elköltöztetését. Hangsúlyozta: ez az első alkalom, hogy az Európai Unió megengedi, hogy egy egyetemet távozásra kényszerítsenek. Az egyetem rektorhelyettesét, Fodor Évát idézve a napilap megjegyzi, nem kizárt, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár sem hagyja sokáig Bécsben az egyetemet, amely nem "aktivistákat, hanem vezetőréteget" képez, éppen ezért veszélyes az euroszkeptikus és szuverenista kormányok számára. A The Wall Street Journal úgy vélte: Magyarország keleti fordulatát jelzi, hogy a hatóságok politikai menedékjogot Gruevszkinek, akit hivatali visszaélés miatt hazájában kétéves börtönbüntetésre ítéltek. A cikk szerint miközben az Európai Unió és az Egyesült Államok továbbra is próbálja vonzáskörzetében tartani Orbán Viktor miniszterelnököt, ez az ügy is mutatja, hogy mennyire eltávolodott az ország a nyugati értékektől. Nem az Orbán régi barátjának számító, "bukott autokrata" Gruevszki az első "Oroszországhoz kötődő" személy, aki menedékre lelt Magyarországon, a hatóságok nemrég két orosz állampolgár kiadását is megtagadták az Egyesült Államoknak - közölte a tekintélyes amerikai gazdasági-politikai újság európai kiadása. Névtelenséget kérő amerikai diplomaták szerint "a nyugati befolyás jelentős eróziója" figyelhető meg Magyarországon, ahol a szerző szerint a kormány nagy erőkkel dolgozik az illiberális állam kiépítésén, fokozza a nyomást a másként gondolkodókon, illetve erősíti a köteléket Oroszországgal és a külföldi nacionalistákkal. A menedékjog megadása azt jelzi, hogy Orbán Viktor továbbra is dacolni akar a Nyugattal és egy európai nacionalista szövetség létrehozásán dolgozik - írta a WSJ.