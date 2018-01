A Fidesz szerint törvények kellenek az ún. Soros-terv ellen

A párt szerint a magyar településekre is megindul a migránsok betelepítése, ha elfogadják a kötelező kvótát.

A Fidesz-KDNP arra biztatja az önkormányzati képviselő-testületeket, hogy határozatban utasítsák el a Soros-tervet és az illegális bevándorlást településeiken – mondta Puskás Imre, a Fidesz szóvivője. Pénteken az ún „bevándorlásszervező irodákkal” szembeni fellépésről fogadott el felhívást néhány polgármester. Ezzel a Fidesz maximálisan egyetért, a párt szerint lépnie kell a kormánynak, és akár törvénnyel, vagy törvényekkel kell megakadályozni a Soros-terv végrehajtását, a "bevándorlásszervező Soros-hálózat" veszélyes tevékenységét. Puskás szerint a Fidesz azzal is egyetért, hogy a magyar településeken is lépni kell, a Soros-terv, a kötelező kvóta és a migránsok betelepítése veszélyeztetné a magyar falvakat és városokat. Ha az uniós országokra kényszerítik a kötelező kvótát, a Soros-terv további pontjait, akkor a magyar településekre is megindul a migránsok betelepítése – mondta Puskás.