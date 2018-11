A Fidesz szerint politikai okokból állt le a szemétszállítás

Vécsey László (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő szerint Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke, illetve a Zöld Híd Nonprofit Kft. vezetése nem gazdasági, hanem politikai okokból döntött úgy, hogy felfüggeszti a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen.

A kormánypárti politikus azt mondta: a vezetők döntésükkel egészségügyi szükséghelyzetet idéztek elő a 300 ezer embernek otthont adó területen. Semmiféle pénzügyi, vagy egyéb vita nem indokolhatja, hogy megszüntessenek, egy olyan közszolgáltatást, amely 300 ezer embert érint – mondta. Aszerinte a politikai motiváció annál is inkább nyilvánvaló, mert az ország egyéb területein működő hulladékgazdálkodási rendszerek, amelyek hasonló forrásokból gazdálkodnak, el tudják látni a feladatukat. Ebben a helyzetben a tulajdonos önkormányzatok polgármestereinek döntenie kell arról, hogy továbbra is bizalmat szavaznak-e Gémesinek – mondta. A fideszes politikus szerint amennyiben új vezetést választ a regionális hulladékgazdálkodási társulás, az új vezetésnek visszamenőleg meg kell vizsgálnia a társaság gazdálkodását. Vécsey a taggyűlést előtt azt mondta: ki kell deríteni, hová lett az a pénz, amit a Zöld Híd "folyamatosan megkapott a működésére" az államtól és az önkormányzatoktól. A Zöld Híd október 25-én jelentette be, hogy leállítja az ellátási körzetéhez tartozó 116 településen a szemétszállítást, mert nem kapta meg a neki járó pénzt az NHKV-tól. A cégtulajdonos önkormányzati társulás hétfői közleménye szerint a Zöld Híd pénzügyi ellehetetlenítése tudatos, előre generált folyamat eredménye. Október végére világossá vált, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem fog forrást biztosítani a működéshez, mert a számlákat visszaküldték. A szolgáltatás azért állt le, mert az NHKV Zrt. egyoldalú döntései nyomán elfogytak az üzemeltetés feltételei – írták. Október 31-én a katasztrófavédelem vette át a területen a szemétszállítás irányítását, az NHKV megvonta a Zöld Hídtól a szemétszállítási jogosítványt.