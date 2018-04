A DK a határon túli szavazatcsalásokról beszél

A Nemzeti Választási Iroda is elismerte, hogy fennáll a csalás lehetősége.

A Demokratikus Koalíció (DK) szerint szervezetten és tömegesen lehet csalni a határon túli magyarok levélszavazataival. A párt azt ígéri, ha kormányra kerül, utólag egyenként ellenőrzi ezeket a voksokat. A DK ügyvezető alelnöke szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a Délvidéken például a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) szegődött a Fidesz zsoldjába. Molnár Csaba helyi sajtóhírek alapján közölte: a szervezet aktivistái járják az országot, hogy "segítsenek" a szavazólapok kitöltésében, de eközben arra buzdítják a választókat, hogy voksoljanak a Fideszre. A kampányfőnök arra is kitért, hogy a szavazatok leadása után a VMSZ több vajdasági magyart is megkeresett azzal, hogy miért nem a Fideszre voksolt. Ehhez viszont ki kell nyitni a borítékokat, bár sokszor még erre sincs szükség: a szervezet aktivistái ugyanis azt kérik a helyi magyaroktól, hogy ne ragasszák le a borítékaikat - tette hozzá. Molnár Csaba úgy folytatta: Erdélyben pedig arra igyekeznek rávenni a magyarokat, hogy ne postán adják fel a leveleket, hanem vigyék azokat az úgynevezett Demokrácia Központokba, amelyeknek azonban nincsen közjogi státuszuk. Semmi nem garantálja a szavazás titkosságát, ahogy azt sem, hogy a szavazatok eljutnak Magyarországra - mondta az ügyvezető alelnök. Hangsúlyozta, hogy a DK egy korábbi megkeresésére válaszolva a Nemzeti Választási Iroda is elismerte, hogy fennáll a csalás lehetősége.