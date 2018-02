A demokrata szenátorok megszavazták a költségvetést

Nem állnak le az amerikai kormányzati hivatalok, a költségvetést a szenátus is megszavazta. A megállapodást a szenátus demokrata frakciójának vezetője, Chuck Schumer áttörésnek nevezte, és Mitch McConnellel, a republikánusok vezetőjével közösen jelentette be a megegyezést. A megállapodás szerint a szenátus két évre további 300 milliárd dollárt szavaz meg a Pentagonnak és 80 milliárd dollárt a katasztrófa-elhárításnak. Az összeg hozzáadódik a képviselőházban kedden elfogadott törvényjavaslathoz, amely biztosítja a kormányzati hivatalok működésének finanszírozását. A törvényhozóknak csütörtök éjfélig kell elfogadniuk a kormányzati hivatalok és ügynökségek működésének finanszírozását biztosító törvényt. Ha a szenátusi szavazás eredménnyel is jár, még a képviselőháznak is voksolnia kell. Nancy Pelosi, a képviselőházi demokrata-frakció vezetője ellenzi a megállapodást, abban ugyanis nincs szó az illegálisan bevándorló szülőkkel az USA-ba hozott, úgynevezett DACA-fiatalok helyzetéről. A DACA-rendeletet 2005-ben Barack Obama hozta, hogy a fiatalokat megvédjék a kitoloncolástól. Helyzetük rendezését Donald Trump elnök és a republikánusok többsége az erős határvédelmi intézkedésekhez és az átfogó bevándorlási reformhoz köti.