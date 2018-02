A dél-koreai elnök elfogadta Phenjan meghívását

Az észak-koreai küldöttség találkozott a dél-koreai államfővel, Kim Dzsong Un húga, Kim Jo Dzsong pedig átadta a Phenjanba szóló meghívót Mun Dzse Innek. A dél-koreai elnök elfogadta a meghívást. A dél-koreai elnök három órán át tárgyalt Szöulban a phenjani delegáció négy vezetőjével. Kim Jo Dzsong, a Koreai Munkapárt agitációs- és propagandaosztályának helyettes vezetője szóban közölte "a lehető leghamarabbi időpontra" szóló meghívást. A találkozó része volt egy ebéd, amelyet Mun Dzse In adott. A vendégek között volt Kim Jong Nam, Észak-Koreai névleges elnöke is. A 22 tagú észak-koreai politikai küldöttség pénteken, néhány órával a phjongcshangi téli olimpia megnyitója előtt érkezett meg Szöulba. Phjongcshangba utaztak, de előtte részt vettek egy fogadáson, amelyet Mun Dzse In dél-koreai elnök adott. Jelen volt az amerikai alelnök is, de Mike Pence, aki Mun Dzse In társaságában egy asztalnál ült volna az észak-koreai államfővel, a BBC szerint még a vacsora előtt távozott.