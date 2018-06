A CÖF európai konzultációt akar a migrációról

A brüsszeli intézményrendszer és az európai kormányok csak akkor maradhatnak talpon, ha mielőbb megkérdezik az embereket, mi a véleményük a migránsáradatról, az illegális migrációról - mondta a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) kuratóriumának elnöke szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Csizmadia László kiemelte: a polgárok véleményének mellőzése azt eredményezheti az európai kormányok számára, hogy képviselőik nem kerülnek be az Európai Parlamentbe (EP) a jövő évi választáson. Emlékeztetett: Magyarországon ez a konzultáció már megtörtént, a magyar kormányt érdekli, hogy mit mondanak az emberek. A polgárok véleménye alapján nincs szükség migráns-transzfúzióra, Európa határainak megvédéséhez, a családok biztonságának fenntartásához pedig ragaszkodni kell - közölte. A CÖF-CÖKA kuratóriumi elnöke elmondta: szükség van az embercsempészek szigorú megbüntetésére és a velük dolgozó NGO-k pellengérre állítására is, továbbá fel kell deríteni, hogy a terrortámadások előidézéséért kik felelősek. Csizmadia László megjegyezte: a CÖF-CÖKA a jövőben is civil szervezet marad, munkájukat a nemzeti szuverenitás, a keresztény társadalom megvédése, a szubszidiaritás tisztelete, valamint a többségi akarat tiszteletben tartása határozza meg. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF-CÖKA szóvivője felidézte: hétfőn az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE) elfogadott egy dokumentumot, amely „hemzseg” a „valótlanságoktól”, „túlterjeszkedik” a szakbizottsági hatáskörén, és olyan témákat érint, amelyek vonatkozásában már rég „lezárultak a tárgyalások” az EU és Magyarország között. Ez elsősorban nyomásgyakorlás, a magyar szuverenitás elleni „támadás”, és a CÖF-CÖKA is minden legitim eszközzel fellép e „jogtalan” támadással szemben - jelentette ki. A szóvivő a rendelkezésükre álló eszközként említette, hogy kifogásaikat jelezték az EP petíciós bizottságának és az európai ombudsmanhoz fordulnak. Ifj. Lomnici Zoltán kitért arra, hogy kiállnak a kárpátaljai magyarság és a magyar külügy minden intézkedése mellett. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korrekt és hatékony munkát végez, és a CÖF-CÖKA egyetért azzal, hogy nem szabad támogatni Ukrajna integrációs törekvéseit, amíg a helyzet meg nem változik - hangoztatta. Heizler Norbert, a CÖF-CÖKA országos koordinátora arról beszélt, a szervezet erőfeszítéseket tesz az egészséges táplálkozás támogatására. Ennek keretében támogatják a kistermelők bevonását a közétkeztetésbe, és segítik őket, hogy termékeiket eljuttathassák az üzletekbe - mondta. Az eseményen szó volt a CÖF-CÖKA stratégiai együttműködéséről a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrummal (BVHSZC). Mayer Andrea, a BVHSZC főigazgatója közölte: elkötelezettek amellett, hogy a kormány által elindított közétkeztetési reformot civil oldalról is segítsék, megerősítsék.